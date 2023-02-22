Украина идентифицировала 91 военного РФ, причастного к преступлениям в Буче – генпрокурор

Они осмотрели места массовых преступлений и встретились с теми, кто пережил оккупацию.

"После освобождения мы обнаружили массовые захоронения с изуродованными телами мужчин, женщин, детей. Пытки, убийства, сексуальное насилие. Это и есть истинное лицо "русского мира" и режима России, который основан на полном пренебрежении принципами прав человека и гуманитарного права", – сказал Костин.

Он сообщил, что в настоящее время идентифицирован 91 военный РФ, причастный к этим преступлениям. Продолжается работа по привлечению к ответственности всех причастных.

Генпрокурор поблагодарил конгрессменов за позицию США по суверенитету, территориальной целостности и свободе Украины и выразил надежду на поддержку в создании международного трибунала для привлечения руководства РФ к ответственности.