Украина идентифицировала 91 военного РФ, причастного к преступлениям в Буче – генпрокурор

Они осмотрели места массовых преступлений и встретились с теми, кто пережил оккупацию.
"После освобождения мы обнаружили массовые захоронения с изуродованными телами мужчин, женщин, детей. Пытки, убийства, сексуальное насилие. Это и есть истинное лицо "русского мира" и режима России, который основан на полном пренебрежении принципами прав человека и гуманитарного права", – сказал Костин.
Он сообщил, что в настоящее время идентифицирован 91 военный РФ, причастный к этим преступлениям. Продолжается работа по привлечению к ответственности всех причастных.
Генпрокурор поблагодарил конгрессменов за позицию США по суверенитету, территориальной целостности и свободе Украины и выразил надежду на поддержку в создании международного трибунала для привлечения руководства РФ к ответственности.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона начали находить тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.