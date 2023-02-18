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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия совершает в Украине преступления против человечества и все причастные к этому будут привлечены к ответственности – вице-президент США

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Харрис: Россияне жестоко разлучают украинских детей с их семьями
Харрис: Россияне жестоко разлучают украинских детей с их семьями
Фото: EPA

Россия совершает в Украине преступления против человечества. Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля заявила вице-президент США Камала Харрис, трансляцию в YouTube вел канал издания The Independent.

По словам Харрис, россияне с первого дня полномасштабной войны совершают военные преступления. Она напомнила, что войска РФ атакуют мирных жителей Украины, зафиксированы совершенные ими убийства, пытки, изнасилования и депортации. В частности, депортированы сотни тысяч людей из Украины в РФ, включая детей.

"Они жестоко разлучают детей с их семьями", – заявила она.

Харрис также напомнила о преступлениях россиян в Буче Киевской области и Мариуполе Донецкой области.

"Как юрист я знаю четко о важности сбора фактов и проверки законности. В случае действий РФ в Украине мы исследовали доказательства. Мы знаем правовые стандарты. И здесь нет сомнений: это преступления против человечества. США официально определяют, что РФ совершает преступления против человечества. Я говорю всем, кто совершает эти преступления, и их руководителям, которые являются соучастниками преступления: вы будете привлечены к ответственности", – заявила вице-президент.

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент РФ Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.

В резолюции ПАСЕ говорится, что трибунал должен работать в Гааге, чтобы обеспечить взаимодополняемость и сотрудничество с Международным уголовным судом и другими международными судами и учреждениями. 

ПАСЕ призвала государства-члены и Совет Европы поддержать и предоставить конкретную экспертную и техническую помощь в создании временной международной прокуратуры для расследования преступления агрессии до начала работы трибунала

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Мариуполь, Буча, война России против Украины, трибунал, Камала Харрис
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