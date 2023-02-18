Россия совершает в Украине преступления против человечества и все причастные к этому будут привлечены к ответственности – вице-президент США

По словам Харрис, россияне с первого дня полномасштабной войны совершают военные преступления. Она напомнила, что войска РФ атакуют мирных жителей Украины, зафиксированы совершенные ими убийства, пытки, изнасилования и депортации. В частности, депортированы сотни тысяч людей из Украины в РФ, включая детей.

"Они жестоко разлучают детей с их семьями", – заявила она.

Харрис также напомнила о преступлениях россиян в Буче Киевской области и Мариуполе Донецкой области.

"Как юрист я знаю четко о важности сбора фактов и проверки законности. В случае действий РФ в Украине мы исследовали доказательства. Мы знаем правовые стандарты. И здесь нет сомнений: это преступления против человечества. США официально определяют, что РФ совершает преступления против человечества. Я говорю всем, кто совершает эти преступления, и их руководителям, которые являются соучастниками преступления: вы будете привлечены к ответственности", – заявила вице-президент.