Россия совершает в Украине преступления против человечества и все причастные к этому будут привлечены к ответственности – вице-президент США

По словам Харрис, россияне с первого дня полномасштабной войны совершают военные преступления. Она напомнила, что войска РФ атакуют мирных жителей Украины, зафиксированы совершенные ими убийства, пытки, изнасилования и депортации. В частности, депортированы сотни тысяч людей из Украины в РФ, включая детей.
"Они жестоко разлучают детей с их семьями", – заявила она.
Харрис также напомнила о преступлениях россиян в Буче Киевской области и Мариуполе Донецкой области.
"Как юрист я знаю четко о важности сбора фактов и проверки законности. В случае действий РФ в Украине мы исследовали доказательства. Мы знаем правовые стандарты. И здесь нет сомнений: это преступления против человечества. США официально определяют, что РФ совершает преступления против человечества. Я говорю всем, кто совершает эти преступления, и их руководителям, которые являются соучастниками преступления: вы будете привлечены к ответственности", – заявила вице-президент.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент РФ Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.
В резолюции ПАСЕ говорится, что трибунал должен работать в Гааге, чтобы обеспечить взаимодополняемость и сотрудничество с Международным уголовным судом и другими международными судами и учреждениями.
ПАСЕ призвала государства-члены и Совет Европы поддержать и предоставить конкретную экспертную и техническую помощь в создании временной международной прокуратуры для расследования преступления агрессии до начала работы трибунала.