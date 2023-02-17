Яценюк: К россиянам пришло понимание, что война пошла не по плану

Яценюк: Россиянам ни полтора, ни три, ни 33 не хватит для того, чтобы захватить Украину Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Об этом он заявил, комментируя слова основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, что России "нужно еще хотя бы годика полтора-два поработать", чтобы оккупировать Донецкую и Луганскую области. Чтобы "идти до Днепра", по мнению Пригожина, России нужно три года.

Яценюк отметил, что Пригожин – террорист, личность, которая должна быть привлечена к ответственности Международным уголовным судом.

"Как относиться к его словам? Я не знаю такого главнокомандующего – Пригожина. Я знаю такого ЗК. Это лицо, которое отбывало наказание. Я знаю такого террориста. Я знаю такое лицо, которое должно быть привлечено Международным уголовным судом к ответственности. А что касается того, что он там может говорить, – ну, наверное, это отражение, в частности, и их новой политики, которая говорит о том, что "быстрой победы не получилось и, кажется, вообще победы не получится". Поэтому такие тезисы, которые они сейчас выпускают, являются свидетельствуют ничего иного, как того, что к ним пришла реальность. К ним пришли реальность и понимание того, что эта война пошла не просто не по плану", – сказал экс-премьер.

Последствия войны для таких лиц, как Пригожин, могут быть катастрофическими, считает Яценюк.

"А относительно того, сколько им нужно лет – полтора или три года, – им ни полтора, ни три, ни 33 не хватит для того, чтобы захватить Украину. Так, как им и не хватило, как они думали, несколько недель для того, чтобы захватить Украину. Потому не читайте российских газет. Не слушайте этих подонков. Так разве, для общего впечатления", – добавил он.

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