Яценюк: К россиянам пришло понимание, что война пошла не по плану

Об этом он заявил, комментируя слова основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, что России "нужно еще хотя бы годика полтора-два поработать", чтобы оккупировать Донецкую и Луганскую области. Чтобы "идти до Днепра", по мнению Пригожина, России нужно три года.
Яценюк отметил, что Пригожин – террорист, личность, которая должна быть привлечена к ответственности Международным уголовным судом.
"Как относиться к его словам? Я не знаю такого главнокомандующего – Пригожина. Я знаю такого ЗК. Это лицо, которое отбывало наказание. Я знаю такого террориста. Я знаю такое лицо, которое должно быть привлечено Международным уголовным судом к ответственности. А что касается того, что он там может говорить, – ну, наверное, это отражение, в частности, и их новой политики, которая говорит о том, что "быстрой победы не получилось и, кажется, вообще победы не получится". Поэтому такие тезисы, которые они сейчас выпускают, являются свидетельствуют ничего иного, как того, что к ним пришла реальность. К ним пришли реальность и понимание того, что эта война пошла не просто не по плану", – сказал экс-премьер.
Последствия войны для таких лиц, как Пригожин, могут быть катастрофическими, считает Яценюк.
"А относительно того, сколько им нужно лет – полтора или три года, – им ни полтора, ни три, ни 33 не хватит для того, чтобы захватить Украину. Так, как им и не хватило, как они думали, несколько недель для того, чтобы захватить Украину. Потому не читайте российских газет. Не слушайте этих подонков. Так разве, для общего впечатления", – добавил он.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. По оценке Генштаба ВСУ, за время полномасштабной войны РФ потеряла более 140 тыс. военнослужащих и тысячи единиц военной техники.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе. Согласно заявлениям украинских властей, РФ в феврале начала новую волну наступления. 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений".
По данным украинской военной разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. "Год, как они "три дня берут Киев". Ничего не получится и в этот раз", – отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.