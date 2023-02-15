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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Верю, что 80% украинцев вернутся после войны – нужен масштабный план Маршалла

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Яценюк: Чтобы люди вернулись в Украину, в первую очередь нужна победа
Яценюк: Чтобы люди вернулись в Украину, в первую очередь нужна победа
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украине необходимо возвращать домой граждан, выехавших за границу из-за войны. Такое мнение высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Официальная статистика – 8 млн украинцев, которые из-за путинской войны против Украины вынуждены были покинуть свои дома. И еще сюда добавьте временно перемещенных людей по Украине, еще минимум 5 млн. Это такой миграционный и демографический кризис в будущем, что мы себе даже не можем представить", – сказал Яценюк.

Он отметил, что из Украины выехала значительная часть людей, умеющих работать.

"А кто будет восстанавливать страну? Кто будет строить новую Украину? Это ведь конкретные люди. Молодые люди выехали, матери с детьми выехали. А ведь это завтрашнее поколение, это будущее. И именно здесь простого рецепта нет", – сказал Яценюк.

По его словам, в первую очередь проблема в том, сколько продлится война, потому что люди уезжают из-за желания выжить. Чем быстрее будет победа, тем меньше людей останется за границей насовсем, отметил Яценюк.

"Чтобы люди сюда вернулись, первое – это победа и восстановление территориальной целостности. Короче говоря, возвращаем то, что наше. Это первое. А второе – это масштабный план Маршалла. Потому что он идет о сотнях млрд долларов, которые нужны Украине для того, чтобы Украина отстроилась. И напомню вам, что в Западной Европе план Маршалла сработал. Рост экономики за четыре года был более 30% в Западной Европе", – сказал он.

Он отметил, что Украине предстоит отстраивать не только дома и дороги, а и всю социальную инфраструктуру.

"Если учесть все факторы, то я думаю, что все равно определенная часть останется [за границей]. Но я остаюсь оптимистом и думаю, что из этого количества – мне хочется верить, что 80% вернутся, а 20% останутся. И это естественно. Более того, вы понимаете, мы все равно станем членами Европейского союза. А в Европейском союзе нет границ. Это естественная миграция. И нам к этому тоже нужно готовиться", – сказал Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По данным ООН на 13 февраля, количество украинцев, выехавших за границу страны из-за вторжения РФ, составило 8,07 млн. Из них 4,8 млн получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании.

До 90% украинцев, которые вынужденно выехали из страны из-за российской агрессии, хотят вернуться домой, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль  22 декабря. По его словам, активнее люди будут возвращаться весной.

Количество находящихся за границей украинцев в первом квартале 2023 года составит 9 млн человек, говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Арсений Яценюк, беженцы, украинцы, эмиграция, война России против Украины
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