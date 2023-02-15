Яценюк: Верю, что 80% украинцев вернутся после войны – нужен масштабный план Маршалла

"Официальная статистика – 8 млн украинцев, которые из-за путинской войны против Украины вынуждены были покинуть свои дома. И еще сюда добавьте временно перемещенных людей по Украине, еще минимум 5 млн. Это такой миграционный и демографический кризис в будущем, что мы себе даже не можем представить", – сказал Яценюк.

Он отметил, что из Украины выехала значительная часть людей, умеющих работать.

"А кто будет восстанавливать страну? Кто будет строить новую Украину? Это ведь конкретные люди. Молодые люди выехали, матери с детьми выехали. А ведь это завтрашнее поколение, это будущее. И именно здесь простого рецепта нет", – сказал Яценюк.

По его словам, в первую очередь проблема в том, сколько продлится война, потому что люди уезжают из-за желания выжить. Чем быстрее будет победа, тем меньше людей останется за границей насовсем, отметил Яценюк.

"Чтобы люди сюда вернулись, первое – это победа и восстановление территориальной целостности. Короче говоря, возвращаем то, что наше. Это первое. А второе – это масштабный план Маршалла. Потому что он идет о сотнях млрд долларов, которые нужны Украине для того, чтобы Украина отстроилась. И напомню вам, что в Западной Европе план Маршалла сработал. Рост экономики за четыре года был более 30% в Западной Европе", – сказал он.

Он отметил, что Украине предстоит отстраивать не только дома и дороги, а и всю социальную инфраструктуру.

"Если учесть все факторы, то я думаю, что все равно определенная часть останется [за границей]. Но я остаюсь оптимистом и думаю, что из этого количества – мне хочется верить, что 80% вернутся, а 20% останутся. И это естественно. Более того, вы понимаете, мы все равно станем членами Европейского союза. А в Европейском союзе нет границ. Это естественная миграция. И нам к этому тоже нужно готовиться", – сказал Яценюк.

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