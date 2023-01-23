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В Испании обнаружила нелегальные табачные фабрики, где работали украинцы

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Сообщается об аресте 27 человек
Сообщается об аресте 27 человек
Фото: guardiacivil.es

Испанские правоохранители совместно с Европолом обезвредили преступную группировку, которая эксплуатировала беженцев из Украины на нелегальном производстве сигарет. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Гражданской гвардии.

Подпольные табачные фабрики были обнаружены в Ла-Риохе, Севилье и Валенсии. Они были оборудованы "по передовым технологиям" и производили до 540 тыс. пачек сигарет в день.

Полиция сообщила об аресте 27 человек. В ходе обысков изъято 10 тонн табака и 3,5 млн пачек сигарет на сумму почти 37,5 млн.

На производстве были задействованы украинцы, которые приехали в Испанию нелегально или в качестве просителей убежища после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Беженцы, бежавшие из Украины из-за российской захватнической войны, были "набиты" в приютах и работали на трех табачных производствах. Чтобы их не обнаружили, им не разрешалось покидать территорию фабрики. Людям приходилось работать в чрезвычайно тяжелых условиях", – говорится в заявлении гвардии.

Теги: Испания, полиция, беженцы, табачные изделия, война России против Украины, нелегалы
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