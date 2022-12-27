Россиянка с иллюстрацией о посттравматических реакциях украинских беженцев выиграла на конкурсе. Украинцы возмутились

На сайте конкурса заявили, что иллюстрация соответствует конкретной ситуации, но при этом представляет более широкий спектр психологических и физических проблем Фото: theaoi.com

"Известный международный конкурс иллюстраций наградил россиянку за то, что она нарисовала, как украинцев травмировала война", – написала она.

Русина прикрепила иллюстрацию Хохловой, на которой показана посттравматическая реакция украинской беженки на салют.

Писательница также указала ссылки на посты, опубликованные на странице конкурса. Сейчас они все удалены.

Там указывалось, что Хохлова с работой "Случай звукового загрязнения" получит премию в £3 тыс. ($3,6 тыс.)

відомий міжнародний конкурс ілюстрацій нагородив росіянку за те, що вона намалювала як українців травмувала війна.... просто нема слів, але всіх у кого є сили лупати цю скалу - запрошую в коменти, у нас там вже непогана компанія https://t.co/wAoIueaaKM — Olya Rusina * (@o_rusina) December 25, 2022

"Она заплатит с выигрыша налоги, и они пойдут на зарплаты вагнеровцев. Гениально. Конкурс спонсирует страну-террориста, паразитируя на жертве этого же террора", – прокомментировал пользователь Max Zorian.

На сайте премии дали короткое описание работы.

"Этот проект был создан в ответ на сообщения свидетелей о том, что украинские беженцы испытывают посттравматические реакции на громкие звуки, напоминающие им воздушные атаки. Жюри присудило эту награду за то, насколько хорошо эта иллюстрация соответствует конкретной ситуации, но при этом представляет более широкий спектр психологических и физических проблем", – отметили в сообщении.

Там же заявили, что весь выигрыш художница отправит в фонд помощи беженцам по выбору организаторов, поскольку она поддерживает беженцев всеми возможными способами.

На странице конкурса в Twitter удалили посты о победе россиянки и 26 декабря опубликовали заявление, в котором заверили, что не поддерживают российское вторжение в Украину.

Организаторы отметили, что россиянам не будут переданы деньги, а будут переведены напрямую украинским беженцам.

AOI Statement - Global Healthcare Illustration Awards pic.twitter.com/cGT5rapfO9 — The AOI (@theaoi) December 26, 2022