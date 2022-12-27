Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2022
 
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Россиянка с иллюстрацией о посттравматических реакциях украинских беженцев выиграла на конкурсе. Украинцы возмутились

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На сайте конкурса заявили, что иллюстрация соответствует конкретной ситуации, но при этом представляет более широкий спектр психологических и физических проблем
На сайте конкурса заявили, что иллюстрация соответствует конкретной ситуации, но при этом представляет более широкий спектр психологических и физических проблем
Фото: theaoi.com

Победительницей первого международного конкурса Global Healthcare Illustration Awards 2022 стала россиянка Анна Хохлова с иллюстрацией об украинских беженцах. Об этом 25 декабря в Twitter написала журналистка и детская писательница Ольга Русина.

"Известный международный конкурс иллюстраций наградил россиянку за то, что она нарисовала, как украинцев травмировала война", – написала она.

Русина прикрепила иллюстрацию Хохловой, на которой показана посттравматическая реакция украинской беженки на салют. 

Писательница также указала ссылки на посты, опубликованные на странице конкурса. Сейчас они все удалены.

Там указывалось, что Хохлова с работой "Случай звукового загрязнения" получит премию в £3 тыс. ($3,6 тыс.)

"Она заплатит с выигрыша налоги, и они пойдут на зарплаты вагнеровцев. Гениально. Конкурс спонсирует страну-террориста, паразитируя на жертве этого же террора", – прокомментировал пользователь Max Zorian.

На сайте премии дали короткое описание работы.

"Этот проект был создан в ответ на сообщения свидетелей о том, что украинские беженцы испытывают посттравматические реакции на громкие звуки, напоминающие им воздушные атаки. Жюри присудило эту награду за то, насколько хорошо эта иллюстрация соответствует конкретной ситуации, но при этом представляет более широкий спектр психологических и физических проблем", – отметили в сообщении.

Там же заявили, что весь выигрыш художница отправит в фонд помощи беженцам по выбору организаторов, поскольку она поддерживает беженцев всеми возможными способами.

На странице конкурса в Twitter удалили посты о победе россиянки и 26 декабря опубликовали заявление, в котором заверили, что не поддерживают российское вторжение в Украину.

Организаторы отметили, что россиянам не будут переданы деньги, а будут переведены напрямую украинским беженцам.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 20 декабря, с 24 февраля из Украины выехало почти 16,6 млн человек, при этом около 8,71 млн въехали в страну с 28 февраля. Более 1,54 млн беженцев из Украины получили право на временную защиту в Польше, больше 1,02 млн – в Германии.

Теги: Россия, Украина, конкурс, премия, скандал, украинцы, награда, травмы, художница
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