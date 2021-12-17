"Тема у меня великолепная". Поклонская защитила магистерскую работу об отношениях Украины и России

"Я нахожусь в дипломатической академии, которую сегодня, кажется, уже закончила. Защитила свою магистерскую диссертацию, поэтому я счастливая. Тема у меня великолепная, моя тема – "Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе". Поэтому поздравляйте меня!" – рассказала Поклонская.

Контекст:

В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крыма Россией, Поклонскую назначили "прокурором" полуострова. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, она была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку "Единой России". В выборах в Госдуму в 2021 году Поклонская не участвовала.

Генпрокуратура Украины (сейчас это Офис генерального прокурора) в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

13 октября 2021 года президент РФ Владимир Путин назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде. Бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что после этого назначения Украина может начинать готовить документы на экстрадицию Поклонской.

7 декабря 2021 года Киевский апелляционный суд разрешил задержание Поклонской, удовлетворив ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание.