Количество украинцев за границей в первом квартале этого года достигнет 9 млн человек – прогноз НБУ

В НБУ отмечают, что в течение лета и в начале осени настроенность мигрантов на возвращение увеличивалась. Но удары по инфраструктуре, вызвавшие перебои с электроэнергией, а также наступление холодов негативно повлияли на их склонность как можно быстрее вернуться.
В то же время, по данным Нацбанка, значительной активизации выездов после массовых ударов РФ по энергоинфраструктуре не произошло. В НБУ объясняют это тем, что, вероятно, большинство тех, кто хотел уехать, в том числе из-за опасений сложной зимы, уже за пределами Украины, а другие определенным образом адаптировались.
"Вследствие сохранения высоких рисков безопасности и проблем с энергоснабжением в течение 2023 года количество мигрантов за пределами Украины будет оставаться высоким. По мере ослабления этих рисков возвращение оживится, в то же время могут несколько активизироваться и выезды после отмены военного положения с целью объединения семей", – говорится в отчете.
Нацбанк ожидает пиковое число украинцев за границей в первом квартале 2023 года – 9 млн человек. В дальнейшем эта цифра будет уменьшаться. НБУ приводит следующий прогноз по количеству украинцев за границей:
По данным ООН на 31 января, в Европе находятся более 8 млн украинских беженцев. Из них 4,8 млн зарегистрированы в Европе по механизму временной защиты Евросоюза или по аналогичным программам стран.