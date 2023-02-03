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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Количество украинцев за границей в первом квартале этого года достигнет 9 млн человек – прогноз НБУ

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В Европе сейчас насчитывают 8 млн украинских беженцев
В Европе сейчас насчитывают 8 млн украинских беженцев
Фото: EPA

Количество находящихся за границей украинцев в первом квартале 2023 года составит 9 млн человек. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины.

В НБУ отмечают, что в течение лета и в начале осени настроенность мигрантов на возвращение увеличивалась. Но удары по инфраструктуре, вызвавшие перебои с электроэнергией, а также наступление холодов негативно повлияли на их склонность как можно быстрее вернуться.

В то же время, по данным Нацбанка, значительной активизации выездов после массовых ударов РФ по энергоинфраструктуре не произошло. В НБУ объясняют это тем, что, вероятно, большинство тех, кто хотел уехать, в том числе из-за опасений сложной зимы, уже за пределами Украины, а другие определенным образом адаптировались.

"Вследствие сохранения высоких рисков безопасности и проблем с энергоснабжением в течение 2023 года количество мигрантов за пределами Украины будет оставаться высоким. По мере ослабления этих рисков возвращение оживится, в то же время могут несколько активизироваться и выезды после отмены военного положения с целью объединения семей", – говорится в отчете.

Нацбанк ожидает пиковое число украинцев за границей в первом квартале 2023 года – 9 млн человек. В дальнейшем эта цифра будет уменьшаться. НБУ приводит следующий прогноз по количеству украинцев за границей:

  • первый квартал 2023 года – 9 млн;
  • второй квартал 2023 года – 8,8 млн;
  • третий квартал 2023 года – 8,8 млн;
  • четвертый квартал 2023 года – 8,8 млн;
  • первый квартал 2024 года – 8,6 млн;
  • второй квартал 2024 года – 7,6 млн;
  • третий квартал 2024 года – 7,6 млн;
  • четвертый квартал 2024 года – 7,3 млн;
  • первый квартал 2025 года – 6,6 млн;
  • второй квартал 2025 года – 6,4 млн;
  • третий квартал 2025 года – 5,9 млн;
  • четвертый квартал 2025 года – 5,9 млн.
Инфографика: bank.gov.ua
Инфографика: bank.gov.ua

Контекст:

По данным ООН на 31 января, в Европе находятся более 8 млн украинских беженцев. Из них 4,8 млн зарегистрированы в Европе по механизму временной защиты Евросоюза или по аналогичным программам стран.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, ООН, НБУ, война, беженцы, Нацбанк, Европа, украинцы, отчет, война России против Украины, мигранты, безопасность
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