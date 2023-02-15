Яценюк об улице Байдена в Киеве: Придет время – будет и площадь, и памятник

"Я убежден, что точно появится, придет время – и появится и площадь президента Байдена, и монумент президента Байдена. На это все придет время. Сейчас нужно думать о том, как победить [Россию]. И он точно об этом активно думает вместе с украинским народом, украинским президентом и украинскими властями", – сказал политик.

Экс-премьер Украины назвал Байдена "чрезвычайно сентиментальным и глубоким человеком".

"В первую очередь президент Байден чтит и любит свободу и демократические ценности. Второе. Президент Байден знает и любит Украину. Я думаю, что трудно найти вообще мирового лидера такого масштаба", – подчеркнул Яценюк.

По его словам, "даже если искать среди других мировых лидеров нашего западного альянса, то человека, который лучше знает Украину, лучше понимающего Украину и очень хорошо знающего цену России и Советскому Союзу", не найти.