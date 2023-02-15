Яценюк об улице Байдена в Киеве: Придет время – будет и площадь, и памятник

"Я убежден, что точно появится, придет время – и появится и площадь президента Байдена, и монумент президента Байдена. На это все придет время. Сейчас нужно думать о том, как победить [Россию]. И он точно об этом активно думает вместе с украинским народом, украинским президентом и украинскими властями", – сказал политик.
Экс-премьер Украины назвал Байдена "чрезвычайно сентиментальным и глубоким человеком".
"В первую очередь президент Байден чтит и любит свободу и демократические ценности. Второе. Президент Байден знает и любит Украину. Я думаю, что трудно найти вообще мирового лидера такого масштаба", – подчеркнул Яценюк.
По его словам, "даже если искать среди других мировых лидеров нашего западного альянса, то человека, который лучше знает Украину, лучше понимающего Украину и очень хорошо знающего цену России и Советскому Союзу", не найти.
США и их президент Байден последовательно поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
В целом США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму $30 млрд с начала работы администрации Байдена (в 2021 году). С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32 млрд.