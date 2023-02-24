ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резолюция Генассамблеи ООН – это мощный сигнал, что мировая поддержка Украины не ослабевает – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский отреагировал на принятие резолюции о мире
Зеленский отреагировал на принятие резолюции о мире
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил страны, которые поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "О принципах Устава ООН, которые лежат в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".

"Эта резолюция – мощный сигнал, что мировая поддержка Украины не ослабевает. Мощное свидетельство солидарности мирового сообщества с украинским народом в контексте годовщины полномасштабной агрессии РФ. Мощное проявление глобальной поддержки украинцев", – подчеркнул он. 

Контекст:

11-я чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН возобновила работу 22 февраля, в канун годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. Оно началось 24 февраля 2022 года. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

23 февраля на этой сессии приняли резолюцию  "О принципах Устава ООН, которые лежат в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". Резолюция, в частности, требует от России вывести войска из Украины

24 февраля дебаты, посвященные годовщине широкомасштабного вторжения РФ в Украину, проведет и Совет Безопасности ООН.

Кроме того, украинские власти анонсировали проведение специального саммита мира. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что он может состояться 24 февраля в штаб-квартире ООН. Но точную дату и место проведения саммита руководство Украины до сих пор не назвало. В интервью СМИ, в том числе "Интерфакс-Украина", 22 февраля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что саммит мира состоится, но не уточнил деталей. Он сказал, что желающих провести саммит много, "это может быть очень неожиданное место". "Важно, чтобы в нем приняли участие не только наши партнеры, но и другие страны", – объяснил Ермак.

Для окончания войны Украина предложила мирный план, состоящий из 10 пунктов. "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, Владимир Зеленский, резолюция, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я буду поддерживать народ Украины, как никогда раньше". Фонд Элтона Джона выделяет Украине $125 тыс. на медоборудование
"Я буду поддерживать народ Украины, как никогда раньше". Фонд Элтона Джона выделяет Украине $125 тыс. на медоборудование
Галина ГРИШИНА
Вакарчук в Киеве, Каменских за границей, а "сердцем дома". Что говорили украинские звезды год назад перед войной
Вакарчук в Киеве, Каменских за границей, а "сердцем дома". Что говорили украинские звезды год назад перед войной
Галина ГРИШИНА
Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица
Каменских снялась в просторном реглане, прикрыв часть лица
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
40-летняя Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"
27-летний Мескал рассказал о домогательствах фанатки после того, как согласился сделать с ней селфи. Он назвал ее поступок "мерзким"
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода
Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной
Вторая бывшая жена Остапчука снялась в платье-сетке в ванной
Осужденный на 23 года Вайнштейн приговорен еще к 16 годам за изнасилование
Осужденный на 23 года Вайнштейн приговорен еще к 16 годам за изнасилование
Галина ГРИШИНА
"Было так приятно видеть тебя, мой друг". Сопонару показала, с кем встретилась в США
"Было так приятно видеть тебя, мой друг". Сопонару показала, с кем встретилась в США
Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына
Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына
Галина ГРИШИНА
Фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Ная приехал в Украину. СМИ писали, что именно он работает под псевдонимом Бэнкси
Фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Ная приехал в Украину. СМИ писали, что именно он работает под псевдонимом Бэнкси
Галина ГРИШИНА
Клопотенко о блюдах, с которыми у него ассоциируются Зеленский и Порошенко: Зеленый борщ и не очень полезный пундык
Клопотенко о блюдах, с которыми у него ассоциируются Зеленский и Порошенко: Зеленый борщ и не очень полезный пундык
Галина ГРИШИНА
"Готово!" Остапчук намекнул на свадьбу с новой избранницей
"Готово!" Остапчук намекнул на свадьбу с новой избранницей
24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера. Видео
24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера. Видео
"Любовь моей жизни". 49-летняя Клум показала, как нежится в постели с 33-летним мужем
"Любовь моей жизни". 49-летняя Клум показала, как нежится в постели с 33-летним мужем
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова (62396)
2
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (35410)
3
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (34053)
4
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (27763)
5
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой (24090)
6
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (16112)
7
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (13776)
8
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото (11611)
 
 
 
 