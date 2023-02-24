Резолюция Генассамблеи ООН – это мощный сигнал, что мировая поддержка Украины не ослабевает – Зеленский

"Эта резолюция – мощный сигнал, что мировая поддержка Украины не ослабевает. Мощное свидетельство солидарности мирового сообщества с украинским народом в контексте годовщины полномасштабной агрессии РФ. Мощное проявление глобальной поддержки украинцев", – подчеркнул он.

Контекст:

11-я чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН возобновила работу 22 февраля, в канун годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. Оно началось 24 февраля 2022 года. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

23 февраля на этой сессии приняли резолюцию "О принципах Устава ООН, которые лежат в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". Резолюция, в частности, требует от России вывести войска из Украины.

24 февраля дебаты, посвященные годовщине широкомасштабного вторжения РФ в Украину, проведет и Совет Безопасности ООН.

Кроме того, украинские власти анонсировали проведение специального саммита мира. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что он может состояться 24 февраля в штаб-квартире ООН. Но точную дату и место проведения саммита руководство Украины до сих пор не назвало. В интервью СМИ, в том числе "Интерфакс-Украина", 22 февраля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что саммит мира состоится, но не уточнил деталей. Он сказал, что желающих провести саммит много, "это может быть очень неожиданное место". "Важно, чтобы в нем приняли участие не только наши партнеры, но и другие страны", – объяснил Ермак.

Для окончания войны Украина предложила мирный план, состоящий из 10 пунктов. "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.