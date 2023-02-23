ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генассамблея ООН приняла резолюцию о "справедливом и прочном мире" в Украине

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За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран членов ООН
За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран – членов ООН 
Фото: ЕРА

23 февраля на заседании 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН приняли резолюцию A/ES-11/L.7 "Принципы Устава Организации Объединенных Наций, лежащие в основе достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине", сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран – членов ООН (при необходимых для принятия решения 2/3 голосов). 32 страны воздержались, семь – Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея, Мали, Никарагуа, Эритрея – проголосовали против.

Скриншот: media.un.org
Скриншот: media.un.org

К документу было подано две поправки, обе – Беларусью. Минск предлагал исключить из текста слова "полномасштабное вторжение в Украину", заменить фразу "агрессия Российской Федерации против Украины" на "военные действия в Украине" и внести в резолюцию пункт с призывом к мирным переговорам и об отказе от поставок оружия в зону конфликта.

Голосование по правкам, которые подала Беларусь, провалили: первую поддержали только 11 членов ООН, вторую – 15. 

В документе требуется от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах" и призывается к прекращению боевых действий, обмену военнопленными. 

"Генеральная Ассамблея ООН, [...] ссылаясь на постановление Международного суда от 16 марта 2022 года, выражая сожаление по поводу тяжелейшей ситуации с правами человека и гуманитарной ситуации, сложившихся в результате агрессии Российской Федерации против Украины, включая продолжающиеся нападения на объекты критически важной инфраструктуры по всей территории Украины с разрушительными последствиями для гражданского населения, и выражая глубокую тревогу по поводу большого числа жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей, числа внутренне перемещенных лиц и беженцев, нуждающихся в гуманитарной помощи, а также по поводу нарушений и злоупотреблений, совершенных в отношении детей, с глубоким беспокойством отмечая негативное воздействие этой войны на продовольственную безопасность, энергетическую безопасность, физическую и техническую ядерную безопасность, а также на состояние окружающей среды, [...] подчеркивает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций", – говорится в резолюции. 

Контекст:

Проект этой резолюции Украина представила на заседании Генассамблеи ООН 22 февраля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам в кулуарах ООН, что Россия всеми силами старается сорвать принятие резолюции, но высказал уверенность в том, что сегодня резолюция будет принята Генассамблеей. 

11-я чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН возобновила работу в канун годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. Оно началось 24 февраля 2022 года. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

24 февраля дебаты, посвященные годовщине широкомасштабного вторжения РФ в Украину, проведет и Совет Безопасности ООН.

Кроме того, украинские власти анонсировали проведение специального саммита мира. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что он может состояться 24 февраля в штаб-квартире ООН. Но точную дату и место проведения саммита руководство Украины до сих пор не назвало. В интервью СМИ, в том числе "Интерфакс-Украина", 22 февраля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что саммит мира состоится, но не уточнил деталей. Он сказал, что желающих провести саммит много, "это может быть очень неожиданное место". "Важно, чтобы в нем приняли участие не только наши партнеры, но и другие страны", – объяснил Ермак.

Для окончания войны Украина предложила мирный план, состоящий из 10 пунктов. "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ООН, Северная Корея, вторжение, резолюция, голосование, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН
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