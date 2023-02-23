Генассамблея ООН приняла резолюцию о "справедливом и прочном мире" в Украине

За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран – членов ООН (при необходимых для принятия решения 2/3 голосов). 32 страны воздержались, семь – Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея, Мали, Никарагуа, Эритрея – проголосовали против.

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К документу было подано две поправки, обе – Беларусью. Минск предлагал исключить из текста слова "полномасштабное вторжение в Украину", заменить фразу "агрессия Российской Федерации против Украины" на "военные действия в Украине" и внести в резолюцию пункт с призывом к мирным переговорам и об отказе от поставок оружия в зону конфликта.

Голосование по правкам, которые подала Беларусь, провалили: первую поддержали только 11 членов ООН, вторую – 15.

В документе требуется от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах" и призывается к прекращению боевых действий, обмену военнопленными.

"Генеральная Ассамблея ООН, [...] ссылаясь на постановление Международного суда от 16 марта 2022 года, выражая сожаление по поводу тяжелейшей ситуации с правами человека и гуманитарной ситуации, сложившихся в результате агрессии Российской Федерации против Украины, включая продолжающиеся нападения на объекты критически важной инфраструктуры по всей территории Украины с разрушительными последствиями для гражданского населения, и выражая глубокую тревогу по поводу большого числа жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей, числа внутренне перемещенных лиц и беженцев, нуждающихся в гуманитарной помощи, а также по поводу нарушений и злоупотреблений, совершенных в отношении детей, с глубоким беспокойством отмечая негативное воздействие этой войны на продовольственную безопасность, энергетическую безопасность, физическую и техническую ядерную безопасность, а также на состояние окружающей среды, [...] подчеркивает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций", – говорится в резолюции.