Зеленский призвал Генассамблею ООН поддержать резолюцию о "справедливом и прочном мире" в Украине. Кулеба сообщил о "жесткой кулуарной борьбе"

"Чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН возобновила работу и рассмотрит вопросы всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН о суверенном равенстве и территориальной целостности. Мы призываем каждое ответственное государство поддержать завтра резолюцию", – написал Зеленский в Twitter в ночь на 23 февраля.

Надзвичайна спеціальна сесія ГА ООН @UN відновила роботу й розгляне питання всеосяжного, справедливого та сталого миру відповідно до принципів Статуту * щодо суверенної рівності й територіальної цілісності. Ми закликаємо кожну відповідальну державу підтримати завтра резолюцію. pic.twitter.com/CHurKu39PQ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 22, 2023

Открытие специальной чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН по Украине состоялось 22 февраля. На ней рассматривают проект резолюции A/ES-11/L.7. Документ подали Украина и еще около 60 государств, его текст опубликован на сайте ООН.

В тексте сказано, что Генассамблея подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также подчеркивает "необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций".

В документе есть призыв к России немедленно вывести войска со всей территории Украины и прекратить боевые действия, а также отмечается необходимость привлечь к ответственности всех виновных за совершенные на территории Украины "наиболее серьезные преступления по международному праву".

Как отметила пресс-служба ООН, голосование за резолюцию состоится после дебатов. Ожидается, что это произойдет 23-го или 24 февраля. Перед голосованием запланировано выступление представителей 80 стран. Заседание Генассамблеи транслируется на сайте ООН. В первый день заседание продолжалось около шести часов, свои позиции высказали около 50 представителей.

На открытии сессии выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"За последний год мы не просто стали свидетелями страданий и опустошения. Становится все более очевидно, что может быть еще хуже. Возможные последствия нарастающего конфликта представляют собой явную, реальную опасность... Война – это не решение. Война – это проблема", – цитирует Гутерриша пресс-служба ООН.

Проект резолюции представил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал поддержать документ и подчеркнул, что в этом конфликте "нет двух равных сторон".

"Я знаю, что некоторые все еще думают и иногда говорят: "Мы хотим быть друзьями и с Украиной, и с Россией. Пускай все закончится как можно быстрее с любым результатом". Я могу понять это. Проблема в том, что в этой войне нет двух равных сторон. Есть агрессор и жертва", – сказал он.

Проект резолюции представил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: EPA

К проекту резолюции подали две поправки, обе – Беларусь, поддерживающая в войне Россию. В первой поправке постоянный представитель Беларуси Валентин Рыбаков предложил исключить из текста слова "полномасштабное вторжение в Украину" и заменить фразу "агрессия Российской Федерации против Украины" на "военные действия в Украине". Во время выступления он, повторяя нарративы российской пропаганды, заявил, что Россия проводит в Украине "специальную военную операцию".

"Если бы Россия не ограничилась проведением "специальной военной операции" и совершила бы полномасштабное вторжение, особенно с использованием всего военного потенциала – чего, конечно же, не хотелось бы никому, – мне не кажется, что любая страна могла бы существовать в течение нескольких часов или, может быть, минут", – сказал Рыбаков.

Еще в одной поправке он предложил внести в резолюцию пункт с призывом к мирным переговорам и об отказе от поставок оружия в зону конфликта.

Представитель страны-агрессора Василий Небензя назвал резолюцию "однобокой и оторванной от реальности" и призвал поддержать "балансирующие поправки" Беларуси.

Посол США при ООН Линда Томас-Гринфил напомнила, как представители России накануне вторжения в Украину отрицали, что такое вторжение готовится, призывали "прекратить истерию", но в итоге Россия совершила "незаконное и неспровоцированное нападение на Украину". Она подчеркнула, что представленная резолюция призывает другие страны поддержать дипломатические усилия по достижению всеобъемлющего и прочного мира в Украине в соответствии с Уставом ООН.

"Коллеги, я призываю вас голосовать против любых враждебных поправок, которые стремятся подорвать Устав ООН и игнорировать правду об этой войне. Вместо этого я настоятельно призываю вас проголосовать за эту резолюцию в ее нынешнем виде", – цитирует ее пресс-служба миссии США при ООН.

Посол США при ООН Линда Томас-Гринфил призвала отклонить "враждебные поправки" Беларуси. Фото: EPA

Опрошенные Reuters дипломаты предположили, что предложенные Беларусью поправки не будут поддержаны.

Многие иностранные представительства при ООН разместили в Twitter призывы одобрить резолюцию.

"Мы призываем все государства-члены поддержать резолюцию, которая базируется на принципах Устава ООН, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Мы все хотим мира – мира в соответствии с Уставом ООН", – сказано в сообщении представительства Финляндии.

Emergency Special Session of #UNGA on Russia’s illegal aggression against #Ukraine convenes



We call on all Member States to support resolution on #UNCharter principles underlying a comprehensive, just & lasting peace in *



We all want peace – peace in accordance with UN Charter pic.twitter.com/u3MykbfZ5k — Finland's Mission to the UN * (@FinlandUN) February 22, 2023

"Голос за резолюцию – это голос за мир и Устав ООН", – заявили в представительстве Великобритании.

Russia continues to flagrantly undermine the principles of the UN Charter in Ukraine.



‘A vote in favour of the resolution is a vote for peace and the UN Charter. We urge all of you to join us in voting ‘yes’.’



* @BWoodward_UN * #StandWithUkraine — UK at the UN * (@UKUN_NewYork) February 23, 2023

Кулеба заявил журналистам в кулуарах ООН, что Россия всеми силами пытается сорвать принятие резолюции.

"Ведется жесткая кулуарная борьба, но несмотря на потуги России и ее сателлитов, которые пытаются противодействовать принятию резолюции путем внесения поправок, используя все процессуальные инструменты, мы уверены, что украинская резолюция будет успешно проголосована", – сказал он.

По информациии агентства AFP, Украина хочется заручиться поддержкой как минимум такого же количества государств, как в октябре 2022 года. Тогда 143 страны проголосовали за резолюцию, осуждающую аннексию четырех областей Украины. Во время предыдущих голосований за резолюции, поддерживающие Украину, более 30 государств, включая Китай и Индию, воздерживались (всего ООН состоит из 193 членов).

21 февраля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджитом Довалом, сообщила пресс-служба офиса. Ермак сказал, что резолюция, которую рассматривает Генассамблея, принципиальна для Украины, и призвал Индию поддержать ее. По данным The Indian Express, поддержку резолюции с индийской стороной также обсуждали немецкие и французские дипломаты. Французские дипломаты считают, что Индия, скорее всего, снова воздержится при голосовании.

Резолюции Генассамблеи, в отличие от резолюций Совета Безопасности ООН, не имеют обязательной юридической силы, но, как отметило агентство Associated Press, отражают мировое мнение на разные вопросы.