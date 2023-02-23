"Несмотря на все потуги России". Кулеба уверен, что Генассамблея ООН примет резолюцию, которая потребует от РФ вывести войска из Украины

"Нас полностью удовлетворяет текст проекта резолюции по случаю трагической годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, которую Россия пытается сорвать всеми силами", – сказал министр.

Кулеба сообщил, что 23 февраля, в четверг, Генассамблея готовится рассмотреть резолюцию.

"Документ главным образом потребует от Российской Федерации полного вывода ее вооруженных сил с территории Украины, прекращения боевых действий, а также закрепит ключевые положения Формулы мира президента [Украины Владимира] Зеленского. Ведется жесткая кулуарная борьба, но, несмотря на потуги России и ее сателлитов, которые пытаются противодействовать принятию резолюции путем внесения поправок, используя все процессуальные инструменты, мы уверены, что украинская резолюция завтра будет успешно проголосована", – заявил он.

Контекст:

22 февраля возобновила работу 11-я чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН, созванная в связи с полномасштабной войной России против Украины. Кулеба выступил с речью в первый день дебатов. Он рассказал о преступлениях россиян на оккупированных территориях Украины и призвал поддержать проект резолюции "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.

На 24 февраля 2023 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке запланирован глобальный саммит мира, инициированный Украиной, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. В тот же день дебаты, посвященные годовщине широкомасштабного вторжения РФ в Украину, проведет и Совет Безопасности ООН.