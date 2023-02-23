"Нельзя терять ни минуты". Гутерриш считает, что продолжение войны в Украине усложняет достижение мира

"Украинский народ испытывает огромные страдания. Украинцам, россиянам и людям далеко за пределами этих стран нужен мир. И хотя сегодня перспективы могут выглядеть мрачными, мы знаем, что подлинный, прочный мир должен быть основан на Уставе ООН и международном праве. Чем дольше продолжаются боевые действия, тем сложнее будет эта работа. Нельзя терять ни минуты", – считает Гутерриш.

Он подчеркнул, что "война не является решением проблем, проблема – это война".

Генсек ООН напомнил, что в документах организации указано, что ее члены в международных отношениях "воздерживаются от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности и политической независимости, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями ООН".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Гутерриш назвал вторжение РФ в Украину "оскорбительным пятном на нашей коллективной совести".