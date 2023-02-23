ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нельзя терять ни минуты". Гутерриш считает, что продолжение войны в Украине усложняет достижение мира

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Гутерриш: Война не является решением проблем
Гутерриш: Война не является решением проблем
Фото: ЕРА

Об этом 22 февраля во время выступления в Генассамблее ООН заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Украинский народ испытывает огромные страдания. Украинцам, россиянам и людям далеко за пределами этих стран нужен мир. И хотя сегодня перспективы могут выглядеть мрачными, мы знаем, что подлинный, прочный мир должен быть основан на Уставе ООН и международном праве. Чем дольше продолжаются боевые действия, тем сложнее будет эта работа. Нельзя терять ни минуты", – считает Гутерриш.

Он подчеркнул, что "война не является решением проблем, проблема – это война".

Генсек ООН напомнил, что в документах организации указано, что ее члены в международных отношениях "воздерживаются от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности и политической независимости, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями ООН".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Гутерриш назвал вторжение РФ в Украину "оскорбительным пятном на нашей коллективной совести".

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что во время девятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которая прошла 14–15 февраля 2023 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия), Украина получила "полную поддержку", и среди партнеров доминировала уверенность, что Украина сможет добиться успеха на поле боя.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ООН, война, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, Антониу Гутерриш
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