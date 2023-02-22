Кремль работает над реализацией сценария "земля в обмен на мир" для дестабилизации в Украине – Данилов

Данилов: В этой войне не предусмотрен ничейный результат и нет полутонов. Украина должна выиграть, а Россия должна проиграть. Компромисс и уступки – путь к поражению и утрате государственности Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Такое мнение в своей колонке для "Украинской правды" 22 февраля высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, для дестабилизации РФ необходимо "запустить ядовитый вирус – идею о возможности компромисса".

"Всего-то нужно согласие Украины отказаться от территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в обмен на прекращение войны, – продолжил он. Работа по этому сценарию ведется масштабная и по разным направлениям. Кремль в своих планах рассчитывает на усталость украинцев, истощение союзников и партнеров, выборы в США и Европе, экономический кризис и потребность в российских ресурсах. На так называемых международных параллельных треках российские представители пугают и убеждают, гарантируют и лгут, что это самый лучший выход: и зачем сдалась вам, эта Украина, давайте как в "хорошем, хорошем" 1938 или 1939 году, а иначе – вы же помните о 6 тыс. ядерных боеголовок?"

На внутреннем украинском треке "поднимаются старые консервы и новые агенты", добавил Данилов

"Разные спикеры и эксперты сначала осторожно, а потом все громче будут рассказывать, как нам нужен мир, что да – нужны уступки, что Запад нас предает, а власть вас не слышит! Что зачем нужны эти донбасские, луганские и другие земли и люди, ведь там одни "сепары" и "ватники", промытые мозги, разрушенная экономика и опустошенные города. Это гири на ваших ногах по пути в Европу! Но подобные утверждения, это заблуждение и преступление, как минимум – посягательство на территориальную целостность государства, а максимум – государственная измена", – подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что Крым, Донецкая и Луганская области – суверенная территория Украины. Попадание в ловушку выбора между уступками и войной приведет к войне снова, считает Данилов.

"Путинская клика рассматривает такое соглашение "земля в обмен на мир" не более, как промежуточную стадию достижения основной цели – разрушение Украины и ее полное поглощение", – добавил секретарь СНБО.

Россия, если добьется этой цели, получит паузу для восстановления своих войск и запустит в украинское общество "разрушительный вирус социального раскола на почве возмущения и недовольства".

"В условиях, когда 95% украинцев верят в победу в войне, компромисс с агрессором вызовет неизбежный гражданский протест. А если еще умело поиграть на обнаженных нервах украинского общества и разогреть вечную тему отечественной коррупции, дать голос притихшим любителям "русского мира" и подпитать политические амбиции разных оппонентов, страна неизбежно войдет в острую фазу политического кризиса. И именно в это время Россия нанесет новый удар. В этой войне не предусмотрен ничейный результат и нет полутонов. Украина должна выиграть, а Россия должна проиграть. Компромисс и уступки – путь к поражению и утрате государственности", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)