Россия собирается реализовать план "Б" по Украине, который предложил Медведчук – Данилов

"В России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и они сейчас будут создавать план "Б", когда будут делать так называемую "вторую Украину". Этот сумасшедший план принес туда [экс-нардеп Виктор] Медведчук. Он считает, что он профессионал по Украине, но он таковым не является, он просто предатель", – сказал Данилов.

Он считает, что Медведчук и отдельные пророссийские политики и эксперты в Украине будут "давать предложения о создании двух стран". По его словам, цель России – в ближайшее время полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области вместе с сухопутным коридором в Крым, а затем реализовать идею раздела Украины.

"В этом принимают участие представители, которые занимались обслуживанием [экс-президента Украины Виктора] Януковича, представители депутатского корпуса "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Раде и обслуживающие их политтехнологи, которые живут в нашей стране", – заявил Данилов.

Он добавил, что идеей "двух стран" занимаются также люди, готовившие Будапештский меморандум в 1994 году.

"Они их подняли, стряхнули с них труху. Люди Януковича занимаются этим вопросом тоже. Именно те, кто за кулисами и дергает за нити", – сказал Данилов.