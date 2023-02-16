Россия собирается реализовать план "Б" по Украине, который предложил Медведчук – Данилов

"В России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант. Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и они сейчас будут создавать план "Б", когда будут делать так называемую "вторую Украину". Этот сумасшедший план принес туда [экс-нардеп Виктор] Медведчук. Он считает, что он профессионал по Украине, но он таковым не является, он просто предатель", – сказал Данилов.
Он считает, что Медведчук и отдельные пророссийские политики и эксперты в Украине будут "давать предложения о создании двух стран". По его словам, цель России – в ближайшее время полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области вместе с сухопутным коридором в Крым, а затем реализовать идею раздела Украины.
"В этом принимают участие представители, которые занимались обслуживанием [экс-президента Украины Виктора] Януковича, представители депутатского корпуса "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Раде и обслуживающие их политтехнологи, которые живут в нашей стране", – заявил Данилов.
Он добавил, что идеей "двух стран" занимаются также люди, готовившие Будапештский меморандум в 1994 году.
"Они их подняли, стряхнули с них труху. Люди Януковича занимаются этим вопросом тоже. Именно те, кто за кулисами и дергает за нити", – сказал Данилов.
Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014–2015 годах.
Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.
12 апреля стало известно, что СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. 16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
В январе 2023 года Медведчук опубликовал статью в российской газете "Известия", в которой обвинил Запад и украинские власти в развязывании войны с Россией. Также он подчеркнул, что юго-восток Украины якобы всегда экономически, культурно и политически стремился к России.
"Внутри самой Украины с 1991-го существовали две страны – анти-Россия и Украина как еще одна Россия. Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией", – писал Медведчук.