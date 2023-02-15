"Откроет ящик Пандоры для агрессоров по всему миру". Блинкен объяснил, почему нельзя соглашаться с аннексией Россией территорий Украины

"Если мы ратифицируем захват земли другой страной и скажем: "Это нормально, вы можете зайти, забрать ее силой и удерживать", это откроет ящик Пандоры по всему миру для агрессоров, которые скажут: "Что же, мы сделаем то же самое, и нам это сойдет с рук", – пояснил Блинкен.

В то же время он сомневается, что российско-украинская война близка к завершению.

По его словам, для достижения мира президент РФ Владимир Путин должен сначала осознать, что Украина не является его собственностью.