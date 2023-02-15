"Откроет ящик Пандоры для агрессоров по всему миру". Блинкен объяснил, почему нельзя соглашаться с аннексией Россией территорий Украины

"Если мы ратифицируем захват земли другой страной и скажем: "Это нормально, вы можете зайти, забрать ее силой и удерживать", это откроет ящик Пандоры по всему миру для агрессоров, которые скажут: "Что же, мы сделаем то же самое, и нам это сойдет с рук", – пояснил Блинкен.
В то же время он сомневается, что российско-украинская война близка к завершению.
По его словам, для достижения мира президент РФ Владимир Путин должен сначала осознать, что Украина не является его собственностью.
24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
30 сентября прошлого года Путин объявил об аннексии оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые перед этим Россия, вопреки международному праву, признала "независимыми государствами".