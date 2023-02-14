Швец: Путин очень рассчитывает на выборы 2024 года в США. Путинский пудель Трамп закончит войну за 24 часа

"С учетом войны и того, что вокруг происходит, Путин очень на эти выборы рассчитывает. Это для него одна из надежд. Путину, как вот в байке в этой детской: день продержаться и ночь простоять. Он очень надеялся на промежуточные выборы, которые прошли. Он хотел чтобы республиканцы там побольше заняли мест. Не оправдали они его надежд. И теперь у него вся надежда на президентские выборы 2024 года", – подчеркнул Швец.

Он отметил, что Путину сейчас особенно важно, чтобы следующие выборы выиграл именно Трамп, поскольку он намерен остановить военную помощь для Украины.

"Если придет Трамп, этот пудель путинский, то он закончит войну за 24 часа. Он же сам так сказал: за 24 часа он прекратит войну. И все мы знаем, как он может прекратить. Есть один только вариант: тут же все остановить, и война закончится. Поэтому это еще одна причина, почему надо заканчивать войну победой Украины до этих президентских выборов", – сказал Швец.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube