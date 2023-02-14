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Швец: Путин очень рассчитывает на выборы 2024 года в США. Путинский пудель Трамп закончит войну за 24 часа

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Швец: У Путина вся надежда на президентские выборы в США 2024 года
Швец: У Путина вся надежда на президентские выборы в США 2024 года
Фото: ЕРА

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец пояснил, почему для России так важны предстоящие президентские выборы в США и победа на них экс-президента Дональда Трампа.

"С учетом войны и того, что вокруг происходит, Путин очень на эти выборы рассчитывает. Это для него одна из надежд. Путину, как вот в байке в этой детской: день продержаться и ночь простоять. Он очень надеялся на промежуточные выборы, которые прошли. Он хотел чтобы республиканцы там побольше заняли мест. Не оправдали они его надежд. И теперь у него вся надежда на президентские выборы 2024 года", – подчеркнул Швец.

Он отметил, что Путину сейчас особенно важно, чтобы следующие выборы выиграл именно Трамп, поскольку он намерен остановить военную помощь для Украины.

"Если придет Трамп, этот пудель путинский, то он закончит войну за 24 часа. Он же сам так сказал: за 24 часа он прекратит войну. И все мы знаем, как он может прекратить. Есть один только вариант: тут же все остановить, и война закончится. Поэтому это еще одна причина, почему надо заканчивать войну победой Украины до этих президентских выборов", – сказал Швец.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Трамп занимал пост президента США с 2017-го по 2021 год. В отношении него дважды начинали процедуру импичмента: в связи с предполагаемым давлением на президента Украины Владимира Зеленского в деле о расследовании деятельности сына нынешнего президента США Джо Байдена в Украине, а также в связи со штурмом Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года (сейчас в Конгрессе проходят слушания по этому делу, демократы настаивают, что Трамп спровоцировал беспорядки), но оба раза безуспешно.

Трамп во время работы в Белом доме неоднократно хвалил Путина, заявляя о необходимости поддерживать контакт с Кремлем, несмотря на агрессию против Украины.

Трамп критиковал выделение $40 млрд помощи Украине. "Мы потратили триллионы в Ираке, триллионы в Афганистане и ничего не получили. Прежде чем мы построим нацию для остального мира, мы должны построить безопасные школы в нашей собственной стране", – заявил он в мае 2022 года.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Украина, война, Алеся Бацман, Дональд Трамп, Юрий Швец, выборы в США, война России против Украины, интервью
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