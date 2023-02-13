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Швец: Путин самоизолировался. Вокруг него мясорубка. Он боится, что его отравят

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Швец: Не зря Путин залег под корягу, самоизолировался
Швец: Не зря Путин залег под корягу, самоизолировался
Фото: ЕРА

Использование ядов как оружия расцвело при правлении президента РФ Владимира Путина, но он утратил контроль над их распространением. Такое мнение высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"Не зря он опять ушел, залег под корягу, самоизолировался. Я думаю, что эта самоизоляция не связана с опасностью гриппа какого-то или новых вспышек COVID. Такое впечатление, что он боится за свою жизнь. Вокруг него идет борьба, мясорубка", – отметил Швец.

Он считает, что в окружении Путина мало людей, на которых тот мог бы положиться.

"Борьба идет не на жизнь, на смерть. И в этой борьбе Путин может очень просто закончить свое существование. Поэтому он, видимо, изолировался. Прежде всего потому, что круг людей, на которых он может положиться, очень узок. У него есть какой-то набор людей, которые могут охранять его, как он считает, надежно, в очень узком физическом пространстве", – подчеркнул Швец.

По его словам, Путин был причастен к тому, что в России как средство убийства стали активно применяться яды. 

"Яд – это оружие самого мерзкого отродья рода человеческого. Потому что мужчина побеждает в бою с мечом, со стрелами, с пушками, с ружьями. А яд – это оружие полных негодяев, ничтожеств. Вот это расцвело при нем пышным цветом и настолько расползлось... Они не смогли удержать это под единым контролем, какой-то определенной иерархии. И у кого теперь находится это оружие, не знает даже он. Это является источником очень большого напряжения для него. Он боится. Да, вполне возможно, отправят. Самый простой путь", – рассказал Швец.

При этом он подчеркнул, что в окружении президента РФ нет людей, имеющих силу воли, готовых рискнуть и совершить переворот или сместить Путина и выдать Западу.

"За время Путина произошел естественный отбор. Поскольку он сам ничтожество, а ничтожество боится сильных людей, то в его окружении нет умных, сильных, решительных. Они для него становятся опасны. Те, которые под ним, они еще хуже, чем он. Все помнят это памятное заседание публичное Совета национальной безопасности РФ накануне вторжения. Ну вы видели, кто там. Это же серые мыши. Даже не крысы. Просто мыши. Поэтому я не вижу среди них тех, кто попытался бы это совершить. Они в ужасе сейчас, что нажитое непосильным трудом за 20 лет идет прахом и сливается в сточную канаву. Они его проклинают, но каждый сидит и надеется, что что-то с ним случится", – отметил Швец.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Некоторые аналитики высказывают предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, война, отравление, Алеся Бацман, Юрий Швец, интервью
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