Швец: Путин самоизолировался. Вокруг него мясорубка. Он боится, что его отравят

"Не зря он опять ушел, залег под корягу, самоизолировался. Я думаю, что эта самоизоляция не связана с опасностью гриппа какого-то или новых вспышек COVID. Такое впечатление, что он боится за свою жизнь. Вокруг него идет борьба, мясорубка", – отметил Швец.

Он считает, что в окружении Путина мало людей, на которых тот мог бы положиться.

"Борьба идет не на жизнь, на смерть. И в этой борьбе Путин может очень просто закончить свое существование. Поэтому он, видимо, изолировался. Прежде всего потому, что круг людей, на которых он может положиться, очень узок. У него есть какой-то набор людей, которые могут охранять его, как он считает, надежно, в очень узком физическом пространстве", – подчеркнул Швец.

По его словам, Путин был причастен к тому, что в России как средство убийства стали активно применяться яды.

"Яд – это оружие самого мерзкого отродья рода человеческого. Потому что мужчина побеждает в бою с мечом, со стрелами, с пушками, с ружьями. А яд – это оружие полных негодяев, ничтожеств. Вот это расцвело при нем пышным цветом и настолько расползлось... Они не смогли удержать это под единым контролем, какой-то определенной иерархии. И у кого теперь находится это оружие, не знает даже он. Это является источником очень большого напряжения для него. Он боится. Да, вполне возможно, отправят. Самый простой путь", – рассказал Швец.

При этом он подчеркнул, что в окружении президента РФ нет людей, имеющих силу воли, готовых рискнуть и совершить переворот или сместить Путина и выдать Западу.

"За время Путина произошел естественный отбор. Поскольку он сам ничтожество, а ничтожество боится сильных людей, то в его окружении нет умных, сильных, решительных. Они для него становятся опасны. Те, которые под ним, они еще хуже, чем он. Все помнят это памятное заседание публичное Совета национальной безопасности РФ накануне вторжения. Ну вы видели, кто там. Это же серые мыши. Даже не крысы. Просто мыши. Поэтому я не вижу среди них тех, кто попытался бы это совершить. Они в ужасе сейчас, что нажитое непосильным трудом за 20 лет идет прахом и сливается в сточную канаву. Они его проклинают, но каждый сидит и надеется, что что-то с ним случится", – отметил Швец.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube