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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина в ОБСЕ: Вторжение в Украину стало стратегической катастрофой для РФ

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Украинский дипломат в ОБСЕ подчеркнула, что украинские военные не только остановили вторжение РФ, но и смогли освободить почти половину недавно оккупированных территорий
Украинский дипломат в ОБСЕ подчеркнула, что украинские военные не только остановили вторжение РФ, но и смогли освободить почти половину недавно оккупированных территорий
Фото: depositphotos.com

Решение начать полномасштабное вторжение в Украину было стратегической катастрофой для РФ, но она отказывается это признать и продолжает войну, не жалея человеческих жизней. Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ 22 февраля в столице Австрии, пишет "Укринформ".

"Сейчас, через год [после полномасштабного вторжения России в Украину], мы можем с гордостью сказать, что несмотря на значительное военное превосходство, Россия не смогла достичь своих ключевых целей. Украина не капитулировала через три дня, как этого ожидал Кремль. Украина реализовала свое законное право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН", – заявила она.

Дипломат подчеркнула, что украинские военные не только остановили российское вторжение, но и смогли освободить почти половину недавно оккупированных территорий благодаря успешным контрнаступлениям. В то же время оккупанты продолжают попытки захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей и продвинуться на юге Украины, отметила она, но даже при преимуществе в количестве войск и техники они не могут достигнуть своих целей и продолжают нести значительные потери.

Костенко также напомнила, что потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 22 февраля 2023 года, составили около 145 060 военных, 3334 танка, 299 самолетов, 287 вертолетов, 6569 бронемашин и другое.

"Эти цифры доказывают, что решение начать вторжение стало стратегической катастрофой для РФ. Вероятно, Кремлю нужно больше времени, чтобы признать это. Пока Российская Федерация не изменила своих планов по уничтожению Украины и продолжает войну, не жалея ни сил, ни человеческих жизней", – сказала дипломат.

Она заявила, что если российская военная машина не будет разгромлена на поле боя в Украине, то вскоре она станет серьезной военной угрозой для своих соседей, включая всю Европу.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ОБСЕ, война России против Украины
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