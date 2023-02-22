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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лондон готов помочь странам, которые решат передать Украине истребители прямо сейчас, но для самой Британии это нелегко – Сунак

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Сунак: Если прямо сейчас появятся страны, которые смогут предоставить Украине самолеты, мы поможем им это сделать
Сунак: Если прямо сейчас появятся страны, которые смогут предоставить Украине самолеты, мы поможем им это сделать
Фото: ЕРА

Великобритания готова помочь странам, которые примут решения передать Украине боевые самолеты безотлагательно, но для самой страны это "нелегко".

Об этом во время общения с украинскими журналистами 22 февраля заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает "Суспільне"

"Очевидно, что наши самолеты отличаются от тех, к которым привыкли ваши пилоты. Поэтому тренировки так важны. Это первый шаг. Но если прямо сейчас появятся страны, которые смогут предоставить Украине самолеты, мы поможем им это сделать", – сказал он. 

Ранее в тот же день глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Британия "может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине". 

Обучение на британских самолетах украинские военные уже начали, говорил Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, отметило "Суспільне"

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО. 

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей, но глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, военные, истребители, самолеты, журналисты, война России против Украины, тренировка, Риши Сунак
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