Лондон готов помочь странам, которые решат передать Украине истребители прямо сейчас, но для самой Британии это нелегко – Сунак

Сунак: Если прямо сейчас появятся страны, которые смогут предоставить Украине самолеты, мы поможем им это сделать Фото: ЕРА

Об этом во время общения с украинскими журналистами 22 февраля заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает "Суспільне".

"Очевидно, что наши самолеты отличаются от тех, к которым привыкли ваши пилоты. Поэтому тренировки так важны. Это первый шаг. Но если прямо сейчас появятся страны, которые смогут предоставить Украине самолеты, мы поможем им это сделать", – сказал он.

Ранее в тот же день глава Офиса президента Украины Андрей Ермак допустил, что Британия "может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине".

Обучение на британских самолетах украинские военные уже начали, говорил Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, отметило "Суспільне".