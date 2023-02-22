Яценюк: Россия может задействовать авиацию как в борьбе против военной техники, поставляемой нашими союзниками, так и при проведении дополнительных наступлений

"Наступление, во-первых, постоянно идет. Вызвала беспокойство информация, обнародованная Financial Times, что российская авиация на 80% сохранила мощность. И один из вариантов, которые рассматривается западными союзниками, – что Россия может задействовать эту авиацию как в борьбе против военной техники, которая поставляется западными союзниками, так и при проведении наступательных операций", – сказал он.

Экс-премьер Украины отметил, что "авиация в России сохранена" – это факт.

"Что касается дополнительных сил, средств и ресурсов, то значительное количество [сохранено], потому что они потеряли фактически половину танков", – подчеркнул Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Відео: Дмитрий Гордон / YouTube