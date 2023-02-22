Яценюк: Россия может задействовать авиацию как в борьбе против военной техники, поставляемой нашими союзниками, так и при проведении дополнительных наступлений

"Наступление, во-первых, постоянно идет. Вызвала беспокойство информация, обнародованная Financial Times, что российская авиация на 80% сохранила мощность. И один из вариантов, которые рассматривается западными союзниками, – что Россия может задействовать эту авиацию как в борьбе против военной техники, которая поставляется западными союзниками, так и при проведении наступательных операций", – сказал он.
Экс-премьер Украины отметил, что "авиация в России сохранена" – это факт.
"Что касается дополнительных сил, средств и ресурсов, то значительное количество [сохранено], потому что они потеряли фактически половину танков", – подчеркнул Яценюк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. По данным Генштаба ВСУ, на 22 февраля 2023 года украинские военные уничтожили около 145 060 российских оккупантов, 299 вражеских самолетов и 287 вертолетов.