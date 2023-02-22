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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Россия может задействовать авиацию как в борьбе против военной техники, поставляемой нашими союзниками, так и при проведении дополнительных наступлений

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Яценюк подчеркнул, что авиация у России осталась
Яценюк подчеркнул, что авиация у России осталась
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк прокомментировал слухи о так называемом большом наступлении России в Украине..

"Наступление, во-первых, постоянно идет. Вызвала беспокойство информация, обнародованная Financial Times, что российская авиация на 80% сохранила мощность. И один из вариантов, которые рассматривается западными союзниками, – что Россия может задействовать эту авиацию как в борьбе против военной техники, которая поставляется западными союзниками, так и при проведении наступательных операций", – сказал он.

Экс-премьер Украины отметил, что "авиация в России сохранена" – это факт.

"Что касается дополнительных сил, средств и ресурсов, то значительное количество [сохранено], потому что они потеряли фактически половину танков", – подчеркнул Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Відео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. По данным Генштаба ВСУ, на 22 февраля 2023 года украинские военные уничтожили около 145 060 российских оккупантов, 299 вражеских самолетов и 287 вертолетов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Арсений Яценюк, война, авиация, самолеты, война России против Украины, потери армии России
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