Россия могла потерять в войне с Украиной половину своих танков, но пытается "адаптироваться" – Пентагон

Его цитаты наводит пресс-служба министерства обороны США.

Она сказала, что наземные возможности России "значительно ухудшились", что привело к десяткам тысяч жертв, а также потере техники.

"Тем не менее, Россия сохраняет оборонно-промышленную базу", – добавила Валлендер.

По ее словам, Россия производит системы вооружений более медленными темпами и с использованием меньшего количества технологий из-за санкций. Также она "заполнила некоторые пробелы" благодаря Ирану, приобретя БПЛА.

Россия продолжает нести потери в войне против Украине, но по мере того, как ее войска несут эти потери, "РФ также учится приспосабливаться", добавила помощница Остина

Она заявила, россияне учатся "тактически, оперативно и отчасти стратегически", а также извлекают опыт и пытаются адаптироваться.