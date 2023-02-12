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Россия могла потерять в войне с Украиной половину своих танков, но пытается "адаптироваться" – Пентагон

Силы обороны Украины уже уничтожили 3280 российских танков
Силы обороны Украины уже уничтожили 3280 российских танков
Фото: EPA

На войне с Украиной российские войска могли потерять около половины всех своих боеспособных танков. Об этом заявила помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Валландер во время мероприятия Центра новой американской безопасности 10 февраля.

Его цитаты наводит пресс-служба министерства обороны США. 

Она сказала, что наземные возможности России "значительно ухудшились", что привело к десяткам тысяч жертв, а также потере техники. 

"Тем не менее, Россия сохраняет оборонно-промышленную базу", – добавила Валлендер.

По ее словам, Россия производит системы вооружений более медленными темпами и с использованием меньшего количества технологий из-за санкций. Также она "заполнила некоторые пробелы" благодаря Ирану, приобретя БПЛА.

Россия продолжает нести потери в войне против Украине, но по мере того, как ее войска несут эти потери, "РФ также учится приспосабливаться", добавила помощница Остина

Она заявила, россияне учатся "тактически, оперативно и отчасти стратегически", а также извлекают опыт и пытаются адаптироваться. 

Контекст:

По подсчетам Генштаба ВСУ состоянием на 12 февраля силы обороны Украины уничтожили 3280 российских танков.

Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки 12 февраля сообщило, что количество потерь РФ в войне с Украиной резко увеличилосьРост потерь среди россиян, вероятно, вызван целым рядом факторов, в том числе нехваткой обученного персонала, нехваткой координации и ресурсов на фронте – примером этого являются Угледар и Бахмут, заявили в британской разведке. 

Теги: Россия, США, Украина, Пентагон, вооружение, российская агрессия, война России против Украины, войска, потери
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