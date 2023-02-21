Яценюк: Сегодня уже можно констатировать, что с точки зрения энергетики мы зиму пережили. Украина не замерзла

"Перед Новым годом, кажется, мы с вами говорили, что тотального блэкаута в Украине не будет. Это случилось [его действительно не было]. Чья это заслуга? Это заслуга двух институтов: Вооруженных сил Украины (сил ПВО), а также украинских энергетиков (государственный и частный сектор)", – сказал он.

Экс-премьер считает, что в Украине "прошла адаптация, фактически наши энергетики сделали нереальное и невозможное".

"Весна обязательно наступит, что, соответственно, повлияет на объемы потребления электроэнергии, это означает, что уже можно констатировать, что с точки зрения энергетики мы зиму пережили. Украина не замерзла, Украина не была 24 часа семь дней в неделю в темном туннеле, Украина была с водой, с канализацией. Да, с большими проблемами, но люди с этим справились", – объяснил Яценюк.

По его словам, украинцы адаптировались.

"Но это не спринтерская дистанция, а стайерская, к сожалению. Кровавая дорога, как к победе, так и потом чрезвычайно сложная по восстановлению всей страны. Надо силы иметь, нельзя расслабляться. Мы не расслабились этот год, и поэтому устояли. Тем более нельзя расслабляться дальше", – подчеркнул Яценюк.

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