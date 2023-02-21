Яценюк: Сегодня уже можно констатировать, что с точки зрения энергетики мы зиму пережили. Украина не замерзла

"Перед Новым годом, кажется, мы с вами говорили, что тотального блэкаута в Украине не будет. Это случилось [его действительно не было]. Чья это заслуга? Это заслуга двух институтов: Вооруженных сил Украины (сил ПВО), а также украинских энергетиков (государственный и частный сектор)", – сказал он.
Экс-премьер считает, что в Украине "прошла адаптация, фактически наши энергетики сделали нереальное и невозможное".
"Весна обязательно наступит, что, соответственно, повлияет на объемы потребления электроэнергии, это означает, что уже можно констатировать, что с точки зрения энергетики мы зиму пережили. Украина не замерзла, Украина не была 24 часа семь дней в неделю в темном туннеле, Украина была с водой, с канализацией. Да, с большими проблемами, но люди с этим справились", – объяснил Яценюк.
По его словам, украинцы адаптировались.
"Но это не спринтерская дистанция, а стайерская, к сожалению. Кровавая дорога, как к победе, так и потом чрезвычайно сложная по восстановлению всей страны. Надо силы иметь, нельзя расслабляться. Мы не расслабились этот год, и поэтому устояли. Тем более нельзя расслабляться дальше", – подчеркнул Яценюк.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
17 февраля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.