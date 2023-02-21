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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Сегодня уже можно констатировать, что с точки зрения энергетики мы зиму пережили. Украина не замерзла

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Яценюк подчеркнул, что украинцы адаптировались к проблемам с энергетикой
Яценюк подчеркнул, что украинцы адаптировались к проблемам с энергетикой
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украина справилась с энергетическими проблемами, которые возникли в связи с полномасштабным вторжением России. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Перед Новым годом, кажется, мы с вами говорили, что тотального блэкаута в Украине не будет. Это случилось [его действительно не было]. Чья это заслуга? Это заслуга двух институтов: Вооруженных сил Украины (сил ПВО), а также украинских энергетиков (государственный и частный сектор)", – сказал он.

Экс-премьер считает, что в Украине "прошла адаптация, фактически наши энергетики сделали нереальное и невозможное".

"Весна обязательно наступит, что, соответственно, повлияет на объемы потребления электроэнергии, это означает, что уже можно констатировать, что с точки зрения энергетики мы зиму пережили. Украина не замерзла, Украина не была 24 часа семь дней в неделю в темном туннеле, Украина была с водой, с канализацией. Да, с большими проблемами, но люди с этим справились", – объяснил Яценюк.

По его словам, украинцы адаптировались.

"Но это не спринтерская дистанция, а стайерская, к сожалению. Кровавая дорога, как к победе, так и потом чрезвычайно сложная по восстановлению всей страны. Надо силы иметь, нельзя расслабляться. Мы не расслабились этот год, и поэтому устояли. Тем более нельзя расслабляться дальше", – подчеркнул Яценюк.

ВИДЕО
Відео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

17 февраля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Арсений Яценюк, война, энергетика, ПВО, электроэнергия, обстрелы, украинцы, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема, восстановление
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