Яценюк: США впервые публично заявили, что Россия совершила преступления против человечности. Это четкий сигнал, что наши союзники готовятся к трибуналу

"Нужно восстановить территориальную целостность, нужно победить Россию, демилитаризировать ее, нужно, чтобы украинский флаг был в Донецке, Луганске и Крыму. Надо заставить Россию заплатить за преступления, которые она совершила против Украины", – сказал он.
Экс-премьер Украины считает – "миру необходимо осознать, что нужно строить новый мировой порядок, и в этом новом мировом порядке не должно быть места военным преступникам и агрессорам".
"Вице-президент Соединенных Штатов [Камала Харрис] и государственный секретарь [Энтони Блинкен] публично заявили и фактически дали юридическую оценку действиям РФ – что Россия совершила преступления против человечности и военные преступления. Это для меня очень четкий сигнал, что Соединенные Штаты и союзники готовятся к привлечению России к уголовной ответственности", – объяснил Яценюк.
Он уточнил, что, говоря о России, он имеет в виду конкретных людей – президента РФ Владимира Путина и его окружение.
"Когда мы говорим об окружении, то в этом окружении не только военное командование. Это и те, кто помогает Путину воевать против Украины", – подчеркнул Яценюк.
Он упомянул материалы Financial Times и The Economist о том, кто и как помогает Путину выстоять в этой войне и финансировать российскую военную машину.
"Фигурирует фамилия [Эльвиры] Набиуллиной – главы центробанка РФ; Германа Грефа – главы "Сбербанка". Эти люди вроде бы не причастны к военным преступлениям. Но я думаю, что им можно передать уже сейчас, что Вальтер Функ – бывший глава рейхсбанка нацистской Германии тоже думал, что он непричастен к военным преступлениям [Адольфа] Гитлера и его сторонников, только в 1946 году Нюрнбергский процесс приговорил его к пожизненному заключению", – отметил Яценюк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Точное количество жертв среди гражданского населения неизвестно. По данным ООН на 13 февраля, в результате военных действия за последний год погибло 7199 человек, 11 756 получили ранения. В организации сообщили, что большинство смертей было вызвано применением взрывного оружия с большой зоной поражения, а также нанесением ракетных и авиаударов. При этом в ООН нет точных данных о погибших во временно оккупированных городах Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк и других.
Офис генпрокурора Украины расследует уголовное производство о геноциде России против украинцев.
В 2022 году американские сенаторы уже регистрировали проект резолюции о признании действий России геноцидом. Комитет Сената США по международным отношениям одобрил его в декабре. HuffPost отметило, что в Палате представителей документ не рассматривали даже в комитете. Несколько американских парламентариев, опрошенных изданием в прошлом году, высказали мнение, что действия российских военных в Украине имеют признаки военных преступлений, "но не достигли уровня геноцида".
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент РФ Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.
17 февраля член Европейской комиссии (ЕК) по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Международный центр по расследованию преступлений РФ против Украины начнет работу в июле в Гааге.