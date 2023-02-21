Яценюк: США впервые публично заявили, что Россия совершила преступления против человечности. Это четкий сигнал, что наши союзники готовятся к трибуналу

"Нужно восстановить территориальную целостность, нужно победить Россию, демилитаризировать ее, нужно, чтобы украинский флаг был в Донецке, Луганске и Крыму. Надо заставить Россию заплатить за преступления, которые она совершила против Украины", – сказал он.

Экс-премьер Украины считает – "миру необходимо осознать, что нужно строить новый мировой порядок, и в этом новом мировом порядке не должно быть места военным преступникам и агрессорам".

"Вице-президент Соединенных Штатов [Камала Харрис] и государственный секретарь [Энтони Блинкен] публично заявили и фактически дали юридическую оценку действиям РФ – что Россия совершила преступления против человечности и военные преступления. Это для меня очень четкий сигнал, что Соединенные Штаты и союзники готовятся к привлечению России к уголовной ответственности", – объяснил Яценюк.

Он уточнил, что, говоря о России, он имеет в виду конкретных людей – президента РФ Владимира Путина и его окружение.

"Когда мы говорим об окружении, то в этом окружении не только военное командование. Это и те, кто помогает Путину воевать против Украины", – подчеркнул Яценюк.

Он упомянул материалы Financial Times и The Economist о том, кто и как помогает Путину выстоять в этой войне и финансировать российскую военную машину.

"Фигурирует фамилия [Эльвиры] Набиуллиной – главы центробанка РФ; Германа Грефа – главы "Сбербанка". Эти люди вроде бы не причастны к военным преступлениям. Но я думаю, что им можно передать уже сейчас, что Вальтер Функ – бывший глава рейхсбанка нацистской Германии тоже думал, что он непричастен к военным преступлениям [Адольфа] Гитлера и его сторонников, только в 1946 году Нюрнбергский процесс приговорил его к пожизненному заключению", – отметил Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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