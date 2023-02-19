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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: У россиян дела плоховаты были в январе: у них нефтегазовые доходы упали где-то на $5 млрд. Это много

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Яценюк подчеркнул, что у России "очень большие издержки"
Яценюк подчеркнул, что у России "очень большие издержки"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ситуация в российской экономике стала плохой, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Относительно ситуации вообще по российской экономике. У них дела плохи были в январе [2023 года], крепко плохи. Потому что у них доходы упали нефтегазовые где-то на $5 млрд. Это много. Плюс у них очень большие издержки. Меня беспокоят их расходы, потому что у них по расходам $15 млрд они заплатили за государственные закупки. То есть из федерального бюджета на $15 млрд пришли авансовые платежи на государственные закупки, не раскрывая что", – сказал он.

Экс-премьер Украины отметил, что ему неизвестно, "что там реально происходит, по крайней мере те цифры, которые являются публичными".

"Что это значит? Этих $15 млрд, я убежден, львиная доля, если не все 15 – это именно военные расходы. То есть я вам сейчас дал только две базовые цифры. Там можно многое говорить, чтобы мы не загружали ваших зрителей. Снизились ли доходы российского бюджета по состоянию на сегодняшний день? Да, снизились. Намного? Да, намного. $5 млрд – это $5 млрд. Возросли ли расходы российского бюджета? Да, возросли. $15 млрд только на государственные закупки – это очень большая сумма", – объяснил Яценюк.

По его словам, "краха российской экономики завтра не будет, но уменьшение мощности российской экономики постепенно уже происходит каждый день, в первую очередь благодаря санкциям".

"У России есть большие сложности. И чем сильнее санкции будут закручиваться, тем меньше шансов у России финансировать эту военную машину. Когда упадет, когда развалится российская экономика как таковая? Полного краха российской экономики вряд ли мы добьемся. Потому что есть ресурсы. Я тоже прошу реальности. 10% добычи золота мирового – знаете где? У них. Это я просто один пример привел", – заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что "нельзя недооценивать врага".

"Пусть лучше мы немного его переоценим. Скорее упадут – будем этому аплодировать", – сказал экс-премьер Украины.

Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно. Читайте полную версию интервью

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в декабре ЕС ввел девятый пакет санкций против России. 

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля озвучила предложение по 10-му пакету санкций Евросоюза против России. "Мы предлагаем ввести дополнительные запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, чтобы лишить российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров", – заявила глава ЕК. Среди товаров, которые попадают в санкционный список, – электроника, спецтехника, детали машин, запчасти для грузовых автомобилей и реактивных двигателей. Также речь идет о товарах для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны.

Аналитики Bloomberg считают, что экономика России до 2026 года может потерять $190 млрд ВВП.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Арсений Яценюк, санкции, экономика, расходы
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