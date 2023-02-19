Яценюк: У россиян дела плоховаты были в январе: у них нефтегазовые доходы упали где-то на $5 млрд. Это много

"Относительно ситуации вообще по российской экономике. У них дела плохи были в январе [2023 года], крепко плохи. Потому что у них доходы упали нефтегазовые где-то на $5 млрд. Это много. Плюс у них очень большие издержки. Меня беспокоят их расходы, потому что у них по расходам $15 млрд они заплатили за государственные закупки. То есть из федерального бюджета на $15 млрд пришли авансовые платежи на государственные закупки, не раскрывая что", – сказал он.

Экс-премьер Украины отметил, что ему неизвестно, "что там реально происходит, по крайней мере те цифры, которые являются публичными".

"Что это значит? Этих $15 млрд, я убежден, львиная доля, если не все 15 – это именно военные расходы. То есть я вам сейчас дал только две базовые цифры. Там можно многое говорить, чтобы мы не загружали ваших зрителей. Снизились ли доходы российского бюджета по состоянию на сегодняшний день? Да, снизились. Намного? Да, намного. $5 млрд – это $5 млрд. Возросли ли расходы российского бюджета? Да, возросли. $15 млрд только на государственные закупки – это очень большая сумма", – объяснил Яценюк.

По его словам, "краха российской экономики завтра не будет, но уменьшение мощности российской экономики постепенно уже происходит каждый день, в первую очередь благодаря санкциям".

"У России есть большие сложности. И чем сильнее санкции будут закручиваться, тем меньше шансов у России финансировать эту военную машину. Когда упадет, когда развалится российская экономика как таковая? Полного краха российской экономики вряд ли мы добьемся. Потому что есть ресурсы. Я тоже прошу реальности. 10% добычи золота мирового – знаете где? У них. Это я просто один пример привел", – заявил Яценюк.

Он подчеркнул, что "нельзя недооценивать врага".

"Пусть лучше мы немного его переоценим. Скорее упадут – будем этому аплодировать", – сказал экс-премьер Украины.

Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно. Читайте полную версию интервью