Яценюк: Я ввел эксперимент на таможне: все собранное выше плана остается в местных бюджетах. Слушайте, святые дом перелетели! Появились доходы

"Таможня – это вообще отдельная история. Я и увольнял весь состав таможни, и реорганизовывал Государственную налоговую администрацию в Государственную фискальную службу. Где-то были плюсы, где-то – минусы. Вот я вам скажу, к примеру, где был плюс. Основная коррупция в Государственной налоговой администрации тогдашней – это был налог на добавленную стоимость, возмещение за откат. Приняли закон, и мы тогда ввели процедуру автоматического возмещения НДС", – сказал он.
Экс-премьер считает, что, "если не будет автоматического возмещения конкретно по НДС, если не будет прозрачного механизма, обязательно появится какая-то зараза, которая придумает, как получить свою долю".
"Потом был введен вот на таможне, например, эксперимент. Я ввел эксперимент. И он был любопытен. Чем был любопытен? Я решил поощрить органы местной власти, сказал следующее: "Вот все, что вы соберете на своих таможнях сверх установленного плана, – все останется в вашем местном бюджете, и за это будете строить дороги". Слушайте, святые дом перелетели. Появились доходы. Очевидно, что коррупция-то осталась, но стала просто меньше. Появились дополнительные доходы у бюджета", – объяснил Яценюк.
Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно. Читайте полную версию интервью
1 февраля на тот момент врио главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ и другие силовые ведомства проводят десятки обысков в рамках открытых уголовных производств. "Синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра", – сказал он.
В тот же день с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Украины был уволен Вячеслав Демченко. В отношении одного из замов главы ведомства начали дисциплинарное производство.
Новым и.о. главы Гостаможенной службы Кабмин назначил заместителя руководителя ведомства – Сергея Звягинцева.
3 февраля СБУ сообщила о разоблачении чиновников Черновицкой и Одесской таможен, пойманных на масштабной коррупции, а 10 февраля – что ведомство вместе с Государственным бюро расследований и Офисом генерального прокурора проводят масштабную спецоперацию на таможне. Обыски проводились в центральном аппарате Государственной таможенной службы и на Волынской, Львовской, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины.