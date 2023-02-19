Яценюк: Я ввел эксперимент на таможне: все собранное выше плана остается в местных бюджетах. Слушайте, святые дом перелетели! Появились доходы

Яценюк отметил, что в свое время увольнял весь состав таможни Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

"Таможня – это вообще отдельная история. Я и увольнял весь состав таможни, и реорганизовывал Государственную налоговую администрацию в Государственную фискальную службу. Где-то были плюсы, где-то – минусы. Вот я вам скажу, к примеру, где был плюс. Основная коррупция в Государственной налоговой администрации тогдашней – это был налог на добавленную стоимость, возмещение за откат. Приняли закон, и мы тогда ввели процедуру автоматического возмещения НДС", – сказал он.

Экс-премьер считает, что, "если не будет автоматического возмещения конкретно по НДС, если не будет прозрачного механизма, обязательно появится какая-то зараза, которая придумает, как получить свою долю".

"Потом был введен вот на таможне, например, эксперимент. Я ввел эксперимент. И он был любопытен. Чем был любопытен? Я решил поощрить органы местной власти, сказал следующее: "Вот все, что вы соберете на своих таможнях сверх установленного плана, – все останется в вашем местном бюджете, и за это будете строить дороги". Слушайте, святые дом перелетели. Появились доходы. Очевидно, что коррупция-то осталась, но стала просто меньше. Появились дополнительные доходы у бюджета", – объяснил Яценюк.

Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно. Читайте полную версию интервью