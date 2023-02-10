СБУ и ГБР проводят совместные обыски по всей вертикали таможни

В ведомстве отметили, что обыски начались в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и на Волынской, Львовской, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины.
"Также установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогают таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована. Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и пунктах пропуска с целью прекращения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", – говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что подробная информация о совершении коррупционных правонарушений работниками Государственной таможенной службы и деятельности ее территориальных органов будет предоставлена после завершения первоочередных следственных действий.
1 февраля врио главы Служба безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ и другие силовые ведомства проводят десятки обысков в рамках открытых уголовных производств. "Синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра", – сказал он.
В тот же день с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Украины был уволен Вячеслав Демченко. В отношении одного из замов главы ведомства начали дисциплинарное производство.
Новым и.о. главы Гостаможенной службы Кабмин назначил заместителя руководителя ведомства – Сергея Звягинцева.
3 февраля СБУ сообщила о разоблачении чиновников Черновицкой и Одесской таможен, пойманных на масштабной коррупции.