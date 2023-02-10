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СБУ и ГБР проводят совместные обыски по всей вертикали таможни

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Обыски начались в Центральном аппарате Государственной таможенной службы Украины и на региональных таможнях
Обыски начались в Центральном аппарате Государственной таможенной службы Украины и на региональных таможнях
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований совместно с Офисом генерального прокурора проводят масштабную спецоперацию на таможне. Об этом утром 10 февраля в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что обыски начались в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и на Волынской, Львовской, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины.

"Также установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогают таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована. Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и пунктах пропуска с целью прекращения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что подробная информация о совершении коррупционных правонарушений работниками Государственной таможенной службы и деятельности ее территориальных органов будет предоставлена после завершения первоочередных следственных действий.

Контекст:

1 февраля врио главы Служба безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ и другие силовые ведомства проводят десятки обысков в рамках открытых уголовных производств. "Синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра", – сказал он.

В тот же день с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Украины был уволен Вячеслав Демченко. В отношении одного из замов главы ведомства начали дисциплинарное производство.

Новым и.о. главы Гостаможенной службы Кабмин назначил заместителя руководителя ведомства – Сергея Звягинцева.

3 февраля СБУ сообщила о разоблачении чиновников Черновицкой и Одесской таможен, пойманных на масштабной коррупции.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: СБУ, коррупция, таможня, правоохранители, расследование, Государственное бюро расследований, обыски, Служба безопасности Украины, ГБР
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