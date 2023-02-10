СБУ и ГБР проводят совместные обыски по всей вертикали таможни

Обыски начались в Центральном аппарате Государственной таможенной службы Украины и на региональных таможнях Фото: Служба безпеки України / Telegram

В ведомстве отметили, что обыски начались в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и на Волынской, Львовской, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины.

"Также установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогают таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована. Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и пунктах пропуска с целью прекращения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что подробная информация о совершении коррупционных правонарушений работниками Государственной таможенной службы и деятельности ее территориальных органов будет предоставлена после завершения первоочередных следственных действий.