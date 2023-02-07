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ПОЛИТИКА

Арахамия о руководстве таможни: Недостаточно быть просто честным человеком. Сейчас кандидатов ноль

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Арахамия объяснил, что можно поменять на таможне
Арахамия объяснил, что можно поменять на таможне
Фото: Слуга Народу / Facebook

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил в интервью Forbes, опубликованном 6 февраля, что у него нет информации о каких-либо злоупотреблениях со стороны уволенного 1 февраля с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Украины Вячеслава Демченко.

"Это человек с чистой репутацией. Ранее он возглавлял пограничную службу. У меня нет данных, что он участвовал в каких-либо схемах. Но для того, чтобы наводить порядок на таможне, недостаточно быть просто честным человеком", – сказал он.

По словам нардепа, "дело не в фамилиях, основные коррупционные возможности существуют на низовых уровнях".

Арахамию также спросили, есть ли какие-либо кандидаты на должность руководителя таможни.

"Пока нет ни одного. Более того, если обычно у нас много желающих, то сейчас таких кандидатов ноль", – подчеркнул он.

Нардеп рассказал, что "на таможне несколько проекций, которые создают условия для существования коррупции, основная – "договорняки" на местах".

"Я понимаю таможню в ее нынешнем состоянии как полностью феодальную структуру. То есть когда даже фигура начальника областной таможни не играет такой роли, как начальник смены. Поэтому изменить ситуацию можно только институционально. Как? Варианты есть. В частности, чтобы растаможкой грузов занимался таможенник из другого региона", – объяснил Арахамия.

Он подчеркнул, что можно также задействовать "белые списки" операторов, чьи грузы можно пропускать быстрее, и следить за исправностью сканеров, работающих на границе, и кроме того, существенно повысить зарплаты таможенникам.

"Я думаю, это можно сделать за счет сокращения штата при сохранении бюджета. Хотя и традиционно это сложная история для наших госорганов, потому что это тяжело политически и этот сектор очень зарегулирован", – отметил Арахамия.

Контекст:

Демченко на должности и.о. руководителя Гостаможенной службы находится с ноября 2021 года. До этого он работал начальником разведки Государственной пограничной службы Украины.

Новым и.о. главы Гостаможенной службы Кабмин назначил одного из заместителей руководителя ведомства – Сергея Звягинцева.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, зарплата, граница, таможня, Государственная таможенная служба Украины, Давид Арахамия, Вячеслав Демченко
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