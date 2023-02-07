Арахамия о руководстве таможни: Недостаточно быть просто честным человеком. Сейчас кандидатов ноль

"Это человек с чистой репутацией. Ранее он возглавлял пограничную службу. У меня нет данных, что он участвовал в каких-либо схемах. Но для того, чтобы наводить порядок на таможне, недостаточно быть просто честным человеком", – сказал он.

По словам нардепа, "дело не в фамилиях, основные коррупционные возможности существуют на низовых уровнях".

Арахамию также спросили, есть ли какие-либо кандидаты на должность руководителя таможни.

"Пока нет ни одного. Более того, если обычно у нас много желающих, то сейчас таких кандидатов ноль", – подчеркнул он.

Нардеп рассказал, что "на таможне несколько проекций, которые создают условия для существования коррупции, основная – "договорняки" на местах".

"Я понимаю таможню в ее нынешнем состоянии как полностью феодальную структуру. То есть когда даже фигура начальника областной таможни не играет такой роли, как начальник смены. Поэтому изменить ситуацию можно только институционально. Как? Варианты есть. В частности, чтобы растаможкой грузов занимался таможенник из другого региона", – объяснил Арахамия.

Он подчеркнул, что можно также задействовать "белые списки" операторов, чьи грузы можно пропускать быстрее, и следить за исправностью сканеров, работающих на границе, и кроме того, существенно повысить зарплаты таможенникам.

"Я думаю, это можно сделать за счет сокращения штата при сохранении бюджета. Хотя и традиционно это сложная история для наших госорганов, потому что это тяжело политически и этот сектор очень зарегулирован", – отметил Арахамия.