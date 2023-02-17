Экономика РФ из-за войны в ближайшие три года потеряет $190 млрд – Bloomberg

Эксперты отметили, хоть краха российской экономики после начала войны РФ против Украины 24 февраля не случилось, сейчас она начала переключаться "на режим выживания".
Снижение возможностей экономики РФ усилилось в конце прошлого года, пишет Bloomberg. Это является результатом действия международных санкций против Москвы за ее агрессию в Украине.
"Процесс санкций не завершен. Вводятся все новые и новые", – отметил бывший чиновник Центрального банка и Министерства финансов России Олег Вьюгин.
Аналитики добавили, что экономичную ситуацию в РФ усложнит то, что мобилизация сотен тысяч мужчин "опустошает рынок труда", а российское правительство наращивает расходы на социальные программы. В то же время объемы производства нефти падают.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в декабре ЕС ввел девятый пакет санкций против России.
Почти 6% иностранных компаний полностью покинула рынок России, информировала Киевская школа экономики. Около 38% компаний уже заявили о выходе с рынка РФ, 16,1% – выжидают.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 10,9 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.