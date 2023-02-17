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Экономика РФ из-за войны в ближайшие три года потеряет $190 млрд – Bloomberg

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Российская экономика начала переключаться "на режим выживания", пишет Bloomberg
Российская экономика начала переключаться "на режим выживания", пишет Bloomberg
Фото: depositphotos.com

Экономика России до 2026 года может потерять $190 млрд ВВП. Об этом говорится в аналитическом материале Bloomberg.

Эксперты отметили, хоть краха российской экономики после начала войны РФ против Украины 24 февраля не случилось, сейчас она начала переключаться "на режим выживания".

Снижение возможностей экономики РФ усилилось в конце прошлого года, пишет Bloomberg. Это является результатом действия международных санкций против Москвы за ее агрессию в Украине. 

"Процесс санкций не завершен. Вводятся все новые и новые", – отметил бывший чиновник Центрального банка и Министерства финансов России Олег Вьюгин.

Аналитики добавили, что экономичную ситуацию в  РФ усложнит то, что мобилизация сотен тысяч мужчин "опустошает рынок труда", а российское правительство наращивает расходы на социальные программы. В то же время объемы производства нефти падают.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в декабре ЕС ввел девятый пакет санкций против России. 

Почти 6% иностранных компаний полностью покинула рынок России, информировала Киевская школа экономики. Около 38% компаний уже заявили о выходе с рынка РФ, 16,1% – выжидают.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 10,9  тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, санкции, ВВП, экономика, Москва, Bloomberg
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