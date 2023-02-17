Экономика РФ из-за войны в ближайшие три года потеряет $190 млрд – Bloomberg

Эксперты отметили, хоть краха российской экономики после начала войны РФ против Украины 24 февраля не случилось, сейчас она начала переключаться "на режим выживания".

Снижение возможностей экономики РФ усилилось в конце прошлого года, пишет Bloomberg. Это является результатом действия международных санкций против Москвы за ее агрессию в Украине.

"Процесс санкций не завершен. Вводятся все новые и новые", – отметил бывший чиновник Центрального банка и Министерства финансов России Олег Вьюгин.

Аналитики добавили, что экономичную ситуацию в РФ усложнит то, что мобилизация сотен тысяч мужчин "опустошает рынок труда", а российское правительство наращивает расходы на социальные программы. В то же время объемы производства нефти падают.