ГОРДОН
 
 
МИР

Из нового пакета санкций против России Еврокомиссия исключила ядерную энергетику – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Санкции против "Росатома" блокирует Венгрия
Санкции против "Росатома" блокирует Венгрия
Фото: rosatom.ru

Европейская комиссия передумала накладывать ограничения на ядерную отрасль России в десятом пакете санкций. Об этом пишет 16 марта пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов.

По данным источников издания, план ЕК разработать ряд санкций против атомной энергетики и предложить их Евросоюзу, провалился.

"К сожалению, ядерный сектор не включен в это предложение", – сказал один из дипломатов, представляющий страну ЕС.

Газета пишет, что санкционные пакеты ЕС разделены на несколько частей: новые правила, направленные на конкретные сектора, такие как авиация или военная промышленность, и списки, которые накладывают визовые ограничения и замораживание активов физических и юридических лиц - но ни один из них не включает ядерную отрасль.

Одним из главных противников таких мер в ЕС является Венгрия, зависящая от "Росатома". Чтобы преодолеть ее потенциальное  вето, ЕС рассматривал возможность включения в список отдельных сотрудников, а не всего "Росатома", но в конце концов решил этого не делать, говорится в статье.

"Венгрия этого не пропускает, так как их АЭС принадлежит "Росатому", и они говорят, что она обеспечивает 50% энергоснабжения страны. Но санкции против физических лиц не должны влиять на энергетическую безопасность", – сказал второй источник.

Будапешт системно выступает против санкций ЕС против российского ядерного сектора, отмечает издание.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости "глобальных санкций" против "Росатома". 5 февраля он утвердил новый санкционный список Совета национальной безопасности, куда вошли 200 российских предприятий. "Росатом" в нем – первый, по данным украинских властей, компания причастна к незаконной деятельности на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области. 

.

Контекст:

Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие. 

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля озвучила предложение по 10-му пакету санкций Евросоюза против России. "Мы предлагаем ввести дополнительные запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, чтобы лишить российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров", – заявила глава ЕК. Среди товаров, которые попадают в санкционный список, – электроника, спецтехника, детали машин, запчасти для грузовых автомобилей и реактивных двигателей. Также речь идет о товарах для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны.

Посол Польши в Европейском союзе Анджей Садось заявлял, что Польша разочарована вариантом 10-го пакета санкций против России. Польша считает, что проект "ниже ожидаемого", поскольку он не предусматривает санкций против "Росатома".

Теги: ядерная энергетика, санкции, Еврокомиссия, Венгрия, Росатом, Владимир Зеленский, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Невестка Луценко перед камерой "оседлала" его сына. Видео
Невестка Луценко перед камерой "оседлала" его сына. Видео
  Новый выпуск тревел-шоу "Как звучит Украина" Филатов и Синельниковы снимали в Одессе. Видео
  Новый выпуск тревел-шоу "Как звучит Украина" Филатов и Синельниковы снимали в Одессе. Видео
Галина ГРИШИНА
  В сети показали реакцию Глисона на сигнал воздушной тревоги в Киеве. Он объяснил свою невозмутимость вдохновляющей стойкостью украинцев
  В сети показали реакцию Глисона на сигнал воздушной тревоги в Киеве. Он объяснил свою невозмутимость вдохновляющей стойкостью украинцев
Галина ГРИШИНА
Melovin публично отреагировал на страстные поцелуи своей бывшей партнерши Русиной с новым бойфрендом
Melovin публично отреагировал на страстные поцелуи своей бывшей партнерши Русиной с новым бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Состояние 67-летнего Уиллиса ухудшилось. Жена актера назвала его новый диагноз и показала, как он теперь выглядит
Состояние 67-летнего Уиллиса ухудшилось. Жена актера назвала его новый диагноз и показала, как он теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
"Выпускает безвкусицу". Андре Тан высказался о псевдодизайнерах после того, как известный рэпер стал креативным директором Louis Vuitton
"Выпускает безвкусицу". Андре Тан высказался о псевдодизайнерах после того, как известный рэпер стал креативным директором Louis Vuitton
Галина ГРИШИНА
Хэтэуэй, Стюарт, Динклэйдж и другие. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Берлинале 2023. Фото
Хэтэуэй, Стюарт, Динклэйдж и другие. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Берлинале 2023. Фото
Галина ГРИШИНА
Новая девушка Цимбалюка показала фигуру в мокром бикини. Актер говорил, что она любит заниматься спортом
Новая девушка Цимбалюка показала фигуру в мокром бикини. Актер говорил, что она любит заниматься спортом
Галина ГРИШИНА
"О-ла-ла!" Дети из Калуша передали фон дер Ляйен посылку. Она в ответ призналась, что мечтает о процветающей Украине в Евросоюзе. Видео
"О-ла-ла!" Дети из Калуша передали фон дер Ляйен посылку. Она в ответ призналась, что мечтает о процветающей Украине в Евросоюзе. Видео
Галина ГРИШИНА
"Счастлива, что пригласили именно украинку". Ефросинина стала главным интервьюером студии YouTube на Мюнхенской конференции по безопасности
"Счастлива, что пригласили именно украинку". Ефросинина стала главным интервьюером студии YouTube на Мюнхенской конференции по безопасности
Галина ГРИШИНА
"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской
"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской
Галина ГРИШИНА
Netflix анонсировал премьеру документального фильма о скандальном сайте с контентом для взрослых. Названа дата премьеры
Netflix анонсировал премьеру документального фильма о скандальном сайте с контентом для взрослых. Названа дата премьеры
Галина ГРИШИНА
"А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась". Жена министра Федорова показала переписку с рекламодателем
"А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась". Жена министра Федорова показала переписку с рекламодателем
Галина ГРИШИНА
25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь
25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь
Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми
Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми
Галина ГРИШИНА
"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео
"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (101548)
2
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (46289)
3
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (45948)
4
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (29344)
5
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото (22043)
6
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (19887)
7
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес (14668)
8
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду (13308)
 
 
 
 