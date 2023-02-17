Из нового пакета санкций против России Еврокомиссия исключила ядерную энергетику – СМИ

По данным источников издания, план ЕК разработать ряд санкций против атомной энергетики и предложить их Евросоюзу, провалился.
"К сожалению, ядерный сектор не включен в это предложение", – сказал один из дипломатов, представляющий страну ЕС.
Газета пишет, что санкционные пакеты ЕС разделены на несколько частей: новые правила, направленные на конкретные сектора, такие как авиация или военная промышленность, и списки, которые накладывают визовые ограничения и замораживание активов физических и юридических лиц - но ни один из них не включает ядерную отрасль.
Одним из главных противников таких мер в ЕС является Венгрия, зависящая от "Росатома". Чтобы преодолеть ее потенциальное вето, ЕС рассматривал возможность включения в список отдельных сотрудников, а не всего "Росатома", но в конце концов решил этого не делать, говорится в статье.
"Венгрия этого не пропускает, так как их АЭС принадлежит "Росатому", и они говорят, что она обеспечивает 50% энергоснабжения страны. Но санкции против физических лиц не должны влиять на энергетическую безопасность", – сказал второй источник.
Будапешт системно выступает против санкций ЕС против российского ядерного сектора, отмечает издание.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости "глобальных санкций" против "Росатома". 5 февраля он утвердил новый санкционный список Совета национальной безопасности, куда вошли 200 российских предприятий. "Росатом" в нем – первый, по данным украинских властей, компания причастна к незаконной деятельности на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области.
.
Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря 2022 года, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что новый пакет санкций Европейского союза будет более эффективным, чем предыдущие.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 февраля озвучила предложение по 10-му пакету санкций Евросоюза против России. "Мы предлагаем ввести дополнительные запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, чтобы лишить российскую экономику важнейших технологий и промышленных товаров", – заявила глава ЕК. Среди товаров, которые попадают в санкционный список, – электроника, спецтехника, детали машин, запчасти для грузовых автомобилей и реактивных двигателей. Также речь идет о товарах для строительного сектора, которые могут быть направлены российским военным, такие как антенны или краны.
Посол Польши в Европейском союзе Анджей Садось заявлял, что Польша разочарована вариантом 10-го пакета санкций против России. Польша считает, что проект "ниже ожидаемого", поскольку он не предусматривает санкций против "Росатома".