Из нового пакета санкций против России Еврокомиссия исключила ядерную энергетику – СМИ

По данным источников издания, план ЕК разработать ряд санкций против атомной энергетики и предложить их Евросоюзу, провалился.

"К сожалению, ядерный сектор не включен в это предложение", – сказал один из дипломатов, представляющий страну ЕС.

Газета пишет, что санкционные пакеты ЕС разделены на несколько частей: новые правила, направленные на конкретные сектора, такие как авиация или военная промышленность, и списки, которые накладывают визовые ограничения и замораживание активов физических и юридических лиц - но ни один из них не включает ядерную отрасль.

Одним из главных противников таких мер в ЕС является Венгрия, зависящая от "Росатома". Чтобы преодолеть ее потенциальное вето, ЕС рассматривал возможность включения в список отдельных сотрудников, а не всего "Росатома", но в конце концов решил этого не делать, говорится в статье.

"Венгрия этого не пропускает, так как их АЭС принадлежит "Росатому", и они говорят, что она обеспечивает 50% энергоснабжения страны. Но санкции против физических лиц не должны влиять на энергетическую безопасность", – сказал второй источник.

Будапешт системно выступает против санкций ЕС против российского ядерного сектора, отмечает издание.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости "глобальных санкций" против "Росатома". 5 февраля он утвердил новый санкционный список Совета национальной безопасности, куда вошли 200 российских предприятий. "Росатом" в нем – первый, по данным украинских властей, компания причастна к незаконной деятельности на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области.

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