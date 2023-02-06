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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Росатом" необходимо исключить из всех международных договоров – Ермак

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Ермак считает необходимым заморозить любые новые контракты с "Росатомом" на услуги по обогащению или переработке
Ермак считает необходимым заморозить любые новые контракты с "Росатомом" на услуги по обогащению или переработке
Фото: EPA

Международные санкции против "Росатома" должны предусматривать исключение компании из Глобального договора и замораживание всех ее контрактов. Об этом 6 февраля сообщил в Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Благодаря постоянной работе с партнерами Европарламент проголосовал за отказ от российского уранового топлива. Далее должны быть санкции против "Росатома". Украина их ввела", – отметил он.

По словам Ермака, международное сообщество должно:

  • заморозить любые новые контракты с "Росатомом" на услуги по обогащению или переработке;
  • заморозить любые новые контракты на строительство атомных электростанций;
  • исключить "Росатом" из Глобального договора;
  • установить контроль над инвестициями "Росатома" в западных странах из соображений национальной безопасности;
  • исключить "Росатом" из всех межправительственных соглашений и соглашений по исследовательским проектам;
  • поставить целью уменьшить зависимость от "Росатома" ядерных операторов.

"И мы это сделаем. Добить РФ – важная цель, чтобы победить в войне", – подчеркнул глава ОП.

Контекст:

О необходимости санкций против российской госкомпании "Росатом" Ермак заявлял еще 26 декабря 2022 года. По его словам, портфель заграничных заказов "Росатома" составляет $200 млрд.

9 января 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина ждет от Европы санкций против ядерной отрасли РФ.

Представители "Росатома" вместе с российскими оккупантами находятся на ЗАЭС, сообщала украинская компания "Энергоатом". По ее данным, на АЭС оккупанты избивают украинский персонал, пытаясь заставить его переходить в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит "Росатом", и отчитаться российским властям о том, что украинский персонал станции поддерживает их.

В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о новых санкциях против атомной отрасли РФ, в списке оказался и "Росатом".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, санкции, Росатом, Европа, война России против Украины, Андрей Ермак, энергосистема
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