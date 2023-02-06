"Росатом" необходимо исключить из всех международных договоров – Ермак

Ермак считает необходимым заморозить любые новые контракты с "Росатомом" на услуги по обогащению или переработке Фото: EPA

"Благодаря постоянной работе с партнерами Европарламент проголосовал за отказ от российского уранового топлива. Далее должны быть санкции против "Росатома". Украина их ввела", – отметил он.

По словам Ермака, международное сообщество должно:

заморозить любые новые контракты с "Росатомом" на услуги по обогащению или переработке;

заморозить любые новые контракты на строительство атомных электростанций;

исключить "Росатом" из Глобального договора;

установить контроль над инвестициями "Росатома" в западных странах из соображений национальной безопасности;

исключить "Росатом" из всех межправительственных соглашений и соглашений по исследовательским проектам;

поставить целью уменьшить зависимость от "Росатома" ядерных операторов.

"И мы это сделаем. Добить РФ – важная цель, чтобы победить в войне", – подчеркнул глава ОП.