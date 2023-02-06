"Росатом" необходимо исключить из всех международных договоров – Ермак

"Благодаря постоянной работе с партнерами Европарламент проголосовал за отказ от российского уранового топлива. Далее должны быть санкции против "Росатома". Украина их ввела", – отметил он.
По словам Ермака, международное сообщество должно:
"И мы это сделаем. Добить РФ – важная цель, чтобы победить в войне", – подчеркнул глава ОП.
О необходимости санкций против российской госкомпании "Росатом" Ермак заявлял еще 26 декабря 2022 года. По его словам, портфель заграничных заказов "Росатома" составляет $200 млрд.
9 января 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина ждет от Европы санкций против ядерной отрасли РФ.
Представители "Росатома" вместе с российскими оккупантами находятся на ЗАЭС, сообщала украинская компания "Энергоатом". По ее данным, на АЭС оккупанты избивают украинский персонал, пытаясь заставить его переходить в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит "Росатом", и отчитаться российским властям о том, что украинский персонал станции поддерживает их.
В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
5 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о новых санкциях против атомной отрасли РФ, в списке оказался и "Росатом".