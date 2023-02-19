Яценюк: Россия по состоянию на данный момент неспособна совершить масштабную атаку, аналогичную 24 февраля 2022 года

"Для [полномасштабного наступления] им нужно обладать силами, средствами, ресурсами. Это первое. Второе – если бы у них были эти силы, средства массовые и ресурсы, они тогда реализовали бы цели этой войны еще 11 месяцев назад. Третье – собирают ли они эти силы и средства? Да, собирают. Четвертое – каковы их цели на сегодня? Думаю, что по состоянию на сегодняшний день невозможно говорить о том, что Россия способна совершить аналогичную масштабную атаку, которую она совершила 24 февраля прошлого года", – сказал Яценюк.
В то же время он считает, что президент РФ Владимир Путин до сих пор не отказался от своих целей в Украине.
"Я думаю, что на сегодняшний день у них нет достаточного ресурса для аналогичной атаки против Украины. Но изменились ли цели Путина по отношению к Украине? Конечно, нет. Я думаю, что он сейчас их просматривает и ориентируется по ситуации", – отметил экс-премьер.
Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно. Читайте полную версию интервью.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась.
16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений".
По данным украинской военной разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. "Год, как они "три дня берут Киев". Ничего не получится и в этот раз", – отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.