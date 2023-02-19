ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Россия по состоянию на данный момент неспособна совершить масштабную атаку, аналогичную 24 февраля 2022 года

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Яценюк (на фото) считает, что Путин до сих пор не отказался от своих целей в Украине
Яценюк (на фото) считает, что Путин до сих пор не отказался от своих целей в Украине
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На сегодняшний день у российских оккупантов нет возможностей, чтобы организовать масштабную атаку против Украины, как это было 24 февраля прошлого года. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Для [полномасштабного наступления] им нужно обладать силами, средствами, ресурсами. Это первое. Второе – если бы у них были эти силы, средства массовые и ресурсы, они тогда реализовали бы цели этой войны еще 11 месяцев назад. Третье – собирают ли они эти силы и средства? Да, собирают. Четвертое – каковы их цели на сегодня? Думаю, что по состоянию на сегодняшний день невозможно говорить о том, что Россия способна совершить аналогичную масштабную атаку, которую она совершила 24 февраля прошлого года", – сказал Яценюк.

В то же время он считает, что президент РФ Владимир Путин до сих пор не отказался от своих целей в Украине.

"Я думаю, что на сегодняшний день у них нет достаточного ресурса для аналогичной атаки против Украины. Но изменились ли цели Путина по отношению к Украине? Конечно, нет. Я думаю, что он сейчас их просматривает и ориентируется по ситуации", – отметил экс-премьер.

Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно. Читайте полную версию интервью.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений"

По данным украинской военной разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. "Год, как они "три дня берут Киев". Ничего не получится и в этот раз", – отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, Украина, наступление, война России против Украины
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