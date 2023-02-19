Яценюк: Россия по состоянию на данный момент неспособна совершить масштабную атаку, аналогичную 24 февраля 2022 года

Яценюк (на фото) считает, что Путин до сих пор не отказался от своих целей в Украине Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Для [полномасштабного наступления] им нужно обладать силами, средствами, ресурсами. Это первое. Второе – если бы у них были эти силы, средства массовые и ресурсы, они тогда реализовали бы цели этой войны еще 11 месяцев назад. Третье – собирают ли они эти силы и средства? Да, собирают. Четвертое – каковы их цели на сегодня? Думаю, что по состоянию на сегодняшний день невозможно говорить о том, что Россия способна совершить аналогичную масштабную атаку, которую она совершила 24 февраля прошлого года", – сказал Яценюк.

В то же время он считает, что президент РФ Владимир Путин до сих пор не отказался от своих целей в Украине.

"Я думаю, что на сегодняшний день у них нет достаточного ресурса для аналогичной атаки против Украины. Но изменились ли цели Путина по отношению к Украине? Конечно, нет. Я думаю, что он сейчас их просматривает и ориентируется по ситуации", – отметил экс-премьер.

Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно. Читайте полную версию интервью.

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