Яценюк: По моим данным, источником информации телемарафон является для около 10% украинцев. Телевизор вообще отходит

"На первом этапе войны телемарафон был однозначно целесообразен. Хотя я демократ, я люблю, чтобы была свобода слова. Даже несмотря на то, что эта свобода слова и против меня с утра до ночи, если это настоящая свобода слова, когда я в правительстве был. Ну, да, выступали. Конечно, и купленные выступали. Но это все часть процесса. Но на первом этапе войны однозначно это нужно было сделать", – сказал он.

По словам Яценюка, у него "есть определенные данные по поводу телемарафона".

"Они уже восстановили рейтинг, восстановили сейчас эту панель Нильсона, кто что кого сколько смотрит. Ну, по моим данным, источником информации телемарафон выступает для около 10% украинцев. То есть телевизор вообще отходит", – заявил он.

Экс-премьер считает, что "у телевидения в ближайшие 10 лет нет перспективы". Во время интервью он показал свой телефон.

"Вот телевидение. Вот телевизор, который мы с собой носим. А через 10 лет это будет еще что-то другое. Плюс у нас ведь нет ни времени, ни возможности. Ну, сел и сидишь, и смотришь. Окей, ты не будешь таскать с собой этот телевизор. То есть быстрые новости, динамика. Откуда появились Telegram-каналы? Мы же с вами не думали о Telegram-каналах еще пять или 10 лет назад, о том, что они взорвались просто. Потому что быстрая и доступная новость. И альтернативный источник информации всегда будет. Крайне важно, чтобы это был правдивый источник информации, потому что мы – страна, которая страдала от дезинформации как внутри страны, так и от дезинформации, которую сюда впихивали просто ордами москалей", – объяснил Яценюк.

Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно. Читайте полную версию интервью