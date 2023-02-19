ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: По моим данным, источником информации телемарафон является для около 10% украинцев. Телевизор вообще отходит

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
У телевидения в ближайшие 10 лет нет перспективы, считает Яценюк
У телевидения в ближайшие 10 лет нет перспективы, считает Яценюк
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

На первом этапе полномасштабного вторжения России в Украину появление национального единого телемарафона было целесообразным, но телевизор смотрят немногие. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"На первом этапе войны телемарафон был однозначно целесообразен. Хотя я демократ, я люблю, чтобы была свобода слова. Даже несмотря на то, что эта свобода слова и против меня с утра до ночи, если это настоящая свобода слова, когда я в правительстве был. Ну, да, выступали. Конечно, и купленные выступали. Но это все часть процесса. Но на первом этапе войны однозначно это нужно было сделать", – сказал он.

По словам Яценюка, у него "есть определенные данные по поводу телемарафона".

"Они уже восстановили рейтинг, восстановили сейчас эту панель Нильсона, кто что кого сколько смотрит. Ну, по моим данным, источником информации телемарафон выступает для около 10% украинцев. То есть телевизор вообще отходит", – заявил он.

Экс-премьер считает, что "у телевидения в ближайшие 10 лет нет перспективы". Во время интервью он показал свой телефон.

"Вот телевидение. Вот телевизор, который мы с собой носим. А через 10 лет это будет еще что-то другое. Плюс у нас ведь нет ни времени, ни возможности. Ну, сел и сидишь, и смотришь. Окей, ты не будешь таскать с собой этот телевизор. То есть быстрые новости, динамика. Откуда появились Telegram-каналы? Мы же с вами не думали о Telegram-каналах еще пять или 10 лет назад, о том, что они взорвались просто. Потому что быстрая и доступная новость. И альтернативный источник информации всегда будет. Крайне важно, чтобы это был правдивый источник информации, потому что мы – страна, которая страдала от дезинформации как внутри страны, так и от дезинформации, которую сюда впихивали просто ордами москалей", – объяснил Яценюк.

Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно. Читайте полную версию интервью

Контекст:

Национальный телемарафон "Єдині новини" ("UАразом") был запущен 24 февраля 2022 года с целью информирования населения Украины о ситуации в связи с вторжением России. Его создают медиагруппы "1+1", "Интер", Starlight Media, парламентский телеканал "Рада", "Суспільне". Ряд телеканалов с общенациональным покрытием не участвовали в проекте. 

19 марта президент Украины Владимир Зеленский своими указами №152/2022 и №151/2022 ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о "реализации единой информационной политики в условиях военного положения" и о "нейтрализации угроз информационной безопасности государства". 

После подписания указа "5 канал", "Еспресо" и "Прямий" (их связывают с бывшим президентом, народным депутатом от "Европейской солидарности" Петром Порошенко), которые до этого не участвовали в проекте "UАразом", изменили эфир и присоединились к марафону.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: телевидение, Арсений Яценюк, телефоны, свобода слова, украинцы, эфир, медиа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний
Галина ГРИШИНА
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце
Галина ГРИШИНА
  "Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили". Группа "Крихітка" выпустила песню "Ланцюг". Аудио
  "Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили". Группа "Крихітка" выпустила песню "Ланцюг". Аудио
Галина ГРИШИНА
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров
Галина ГРИШИНА
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
Галина ГРИШИНА
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы
Галина ГРИШИНА
Показала ягодицы. 57-летняя Херли снялась в бикини
Показала ягодицы. 57-летняя Херли снялась в бикини
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
"Его родители написали письмо директору школы". Анатолич рассказал о конфликте своей дочери с мальчиком из России
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале
Галина ГРИШИНА
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио
Галина ГРИШИНА
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама
Галина ГРИШИНА
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Зета-Джонс и Дуглас посетили гала-показ фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Фото
Галина ГРИШИНА
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Лидер Scorpions заявил, что россияне, которые поддерживают режим Путина, также виноваты в гибели украинцев
Галина ГРИШИНА
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину
Галина ГРИШИНА
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (700796)
2
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама (85063)
3
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал (81487)
4
Перед зеркалом, разведя ноги. Мишина сделала новое селфи в тренажерном зале (46828)
5
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (32250)
6
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы (19110)
7
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину (17602)
8
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме (13491)
 
 
 
 