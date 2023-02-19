Яценюк: В 2014 году западные союзники мне говорили: "Мы не можем передать эти разведданные в ваши службы, потому что они сразу попадут в Кремль"

Он подчеркнул, что СБУ в Украине "должна заниматься в первую очередь контрразведкой", то есть "выявлением "консерв". В их числе Яценюк назвал пропагандистку Татьяну Монтян, которой СБУ объявила о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса, и заявил, что может таких "назвать два десятка, а то и три".

"Российская сеть была и есть, она чрезвычайно разветвлена. Российская сеть, во-первых, боролась за мозги украинцев через этих подонков и экспертов-уродов, имевших свои слоты на телевидении, имевших финансирование, имевших деньги на раскрутку своих каналов", – сказал экс-премьер.

Второй частью сети он назвал "консервы" политические и в качестве примера привел партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" и одного из ее лидеров Виктора Медведчука.

Третьей составляющей, по мнению Яценюка, стали представители спецслужб и правоохранительных органов, которые должны были проверять политиков и не допустить, в частности, людей с российским гражданством на высокие должности.

"Так те, которые проверяли, те тоже завербованы были. Я же помню, как в 2014 году наши западные союзники мне говорили: "Мы не можем передать эти разведданные в ваши службы, потому что мы знаем, что эти разведданные попадут сразу в Кремль". И фамилии еще называли, кому", – подчеркнул политик.

Четвертой составляющей сети, по словам Яценюка, стало российское присутствие в экономике.

"Они повлезали во все отрасли экономики, начиная с банковского сектора. Вы посмотрите, сколько присутствует. Потому что ФСБ отлично понимало: банковский сектор – это контроль над деньгами. Контроль над деньгами – это контроль над экономикой страны, это контроль над финансами", – сказал политик.

Он подчеркнул, что во всех этих сферах в Украине были и есть "настоящие диверсанты".

Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно. Читайте полную версию интервью

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