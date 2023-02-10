Монтян, которая активно участвует в российских ИПСО, сообщили о подозрении – СБУ

По данным СБУ, Монтян выехала в РФ в 2021 году Фото: Фоточки #МОНТЯН! / Telegram

"Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Татьяну Монтян, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины. Находясь на территории страны-агрессора, она активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб. Для этого регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок", – говорится в релизе.

В СБУ отметили, что Монтян также активно распространяет пропаганду через свои YouTube- и Telegram-каналы, где на нее подписаны почти 500 тыс. пользователей.

По информации следствия, Монтян покинула территорию Украины в 2021 году.

"С тех пор она посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима", – сообщили в СБУ.

Подозрение Монтян предъявили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 – действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

ч. 1 и ч. 2 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

ч. 1 ст. 111-1 – коллаборационная деятельность;

ч. 3 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.