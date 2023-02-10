Монтян, которая активно участвует в российских ИПСО, сообщили о подозрении – СБУ

"Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Татьяну Монтян, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины. Находясь на территории страны-агрессора, она активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб. Для этого регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок", – говорится в релизе.
В СБУ отметили, что Монтян также активно распространяет пропаганду через свои YouTube- и Telegram-каналы, где на нее подписаны почти 500 тыс. пользователей.
По информации следствия, Монтян покинула территорию Украины в 2021 году.
"С тех пор она посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима", – сообщили в СБУ.
Подозрение Монтян предъявили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
Монтян 50 лет. Она родилась в Крыму, жила в Киеве. В 2015 году баллотировалась на пост городского головы столицы, но заняла 12-е место, перед этим участвовала в выборах в Верховную Раду, но тоже не прошла, говорится на сайте движения "Чесно".
Монтян с 2015 года включена в базу сайта "Миротворец" как "пособник террористов и российских оккупантов", "антиукраинский пропагандист", "провокатор", а также за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины". По данным центра, она оказывает помощь боевикам и террористам, в том числе и юридическую, и участвует в согласованных с боевиками информационных операциях против Украины.
В 2016 году Монтян назвала участников Революции достоинства "майдаунами", а после начала полномасштабной войны по приглашению РФ выступала на заседании Совбеза ООН, распространяла там пророссийскую пропаганду.