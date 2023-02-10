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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Монтян, которая активно участвует в российских ИПСО, сообщили о подозрении – СБУ

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По данным СБУ, Монтян выехала в РФ в 2021 году
По данным СБУ, Монтян выехала в РФ в 2021 году
Фото: Фоточки #МОНТЯН! / Telegram

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении адвокату Татьяне Монтян, занимающейся распространением пророссийской пропаганды. Об этом 10 февраля проинформировал пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Татьяну Монтян, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины. Находясь на территории страны-агрессора, она активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб. Для этого регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок", – говорится в релизе. 

В СБУ отметили, что Монтян также активно распространяет пропаганду через свои YouTube- и Telegram-каналы, где на нее подписаны почти 500 тыс. пользователей. 

По информации следствия, Монтян покинула территорию Украины в 2021 году. 

"С тех пор она посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима", – сообщили в СБУ. 

Подозрение Монтян предъявили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 – действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
  • ч. 1 и ч. 2 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • ч. 1 ст. 111-1 – коллаборационная деятельность;
  • ч. 3 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.
Контекст:

Монтян 50 лет. Она родилась в Крыму, жила в Киеве. В 2015 году баллотировалась на пост городского головы столицы, но заняла 12-е место, перед этим участвовала в выборах в Верховную Раду, но тоже не прошла, говорится на сайте движения "Чесно". 

Монтян с 2015 года включена в базу сайта "Миротворец" как "пособник террористов и российских оккупантов", "антиукраинский пропагандист", "провокатор", а также за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины". По данным центра, она оказывает помощь боевикам и террористам, в том числе и юридическую, и участвует в согласованных с боевиками информационных операциях против Украины.

В 2016 году Монтян назвала участников Революции достоинства "майдаунами", а после начала полномасштабной войны по приглашению РФ выступала на заседании Совбеза ООН, распространяла там пророссийскую пропаганду


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Татьяна Монтян, война России против Украины, подозрение, Служба безопасности Украины
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