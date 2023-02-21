Яценюк: В Германии – одно из наихудших состояние вооруженных сил. 18 Puma поломались, а это новейшая техника, закупленная бундесвером

В конце 2022 года в Германии вспыхнул скандал из-за поломок новых БМП Puma на учениях Фото: EPA

В ходе интервью Гордон отметил, что Запад – США и ЕС – уже "все понял" о России и ее президенте Владимире Путине, и спросил, почему эти страны не дают Украине необходимое ей для победы вооружение сразу, а "сначала говорят, что чего не дадут, но потом дают", в то время как украинцы гибнут.

"Почему не сделали? Ответ прост: они были не готовы, и они это честно сегодня признают. Они сказали, что начали проводить инвентаризацию собственных военных складов, собственного вооружения и оценивать состояние готовности собственных вооруженных сил. Кстати, бундесвер – один из самых плохих. 18 Puma [БМП Puma] их сломались, а это – новейшая техника, которую они закупили", – сказал Яценюк.

Он обратил внимание, что западные страны сделали выводы из этой ситуации и стали выделять сотни миллиардов долларов на финансирование производства военной техники, военной промышленности в ЕС и США.

"Вы правильно говорите: должна быть более проактивная позиция. Не реактивная, когда задним числом думаем, а проактивная, думать на несколько месяцев вперед. Я вижу, что на последнем "Рамштайне" они к этому уже пришли", – сказал политик.

Он также добавил, что партнеры Украины всегда учитывают, что Россия – ядерное государство и "по потенциалу имеет самое большое количество ядерных боеголовок".

"Наши западные союзники взвешивали, каким будет ответ России на каждую новую поставку вооружений Украине. И не исключалось, что Путин может нанести тактический ядерный удар", – сказал Яценюк.

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Відео: Дмитрий Гордон / YouTube