Яценюк: В Германии – одно из наихудших состояние вооруженных сил. 18 Puma поломались, а это новейшая техника, закупленная бундесвером

В ходе интервью Гордон отметил, что Запад – США и ЕС – уже "все понял" о России и ее президенте Владимире Путине, и спросил, почему эти страны не дают Украине необходимое ей для победы вооружение сразу, а "сначала говорят, что чего не дадут, но потом дают", в то время как украинцы гибнут.
"Почему не сделали? Ответ прост: они были не готовы, и они это честно сегодня признают. Они сказали, что начали проводить инвентаризацию собственных военных складов, собственного вооружения и оценивать состояние готовности собственных вооруженных сил. Кстати, бундесвер – один из самых плохих. 18 Puma [БМП Puma] их сломались, а это – новейшая техника, которую они закупили", – сказал Яценюк.
Он обратил внимание, что западные страны сделали выводы из этой ситуации и стали выделять сотни миллиардов долларов на финансирование производства военной техники, военной промышленности в ЕС и США.
"Вы правильно говорите: должна быть более проактивная позиция. Не реактивная, когда задним числом думаем, а проактивная, думать на несколько месяцев вперед. Я вижу, что на последнем "Рамштайне" они к этому уже пришли", – сказал политик.
Он также добавил, что партнеры Украины всегда учитывают, что Россия – ядерное государство и "по потенциалу имеет самое большое количество ядерных боеголовок".
"Наши западные союзники взвешивали, каким будет ответ России на каждую новую поставку вооружений Украине. И не исключалось, что Путин может нанести тактический ядерный удар", – сказал Яценюк.
В конце декабря 2022 года за несколько дней учений бундесвера сразу 18 боевых машин пехоты Puma вышли из строя из-за различных технических неисправностей. Компании-производителю удалось быстро отремонтировать 17 из них, но министерство обороны Германии сочло БМП Puma пока непригодными к боевому применению из-за ненадежности, сообщал Spiegel.
Тогдашняя министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о приостановке закупок машин Puma, а также исключила их из программы участия Германии в развертывании сил быстрого реагирования НАТО, заменив на более старую модель Marder.
В середине января на фоне ряда других скандалов Ламбрехт ушла в отставку.
Проблемы с Puma возникали с тех пор, как первые машины поставили на вооружение бундесвера в 2010 году. Однако парламентский комитет обороны по итогам расследования пришел к выводу, что вина за инцидент на учениях лежит на армии, а не на производителе бронемашин, сообщил участники комитета изданию Bild 20 января 2023 года.
Так, выяснилось, что армейское руководство пренебрегало плановым техобслуживанием БМП перед учениями. А на сами маневры были отправлены механики, не знакомые с новейшей моделью БМП, к тому же, их было недостаточно. Как выяснили в комитете, за исключением одной серьезной поломки (загоревшийся кабель), все повреждения военные могли бы устранить на месте в течение получаса.