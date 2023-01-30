Шустер: Сейчас мы просто увидели, что немецкая армия – вообще не существующая штука

"Вся история с вот этими немецкими выкрутасами – "да, хотим, не можем", "не можем, но хотим", "потому что эскалация", "потому что Россия", "потому что ядерная война" – все, в общем-то, не совсем так. Что мы увидели? Мы увидели абсолютно бедственное состояние немецкой армии", – сказал он.
Телеведущий назвал ситуацию "удивительной".
"Я не уверен, что те танки Leopard, которые они готовы передать, вообще в рабочем состоянии. Оказалось внезапно, что у Германии нет армии, она не расходовала за последние 30 лет ничего", – отметил Шустер.
По его словам, по окончании холодной войны у ФРГ было "что-то вроде 500 тыс. войск и 3% ВВП она тратила на оборону"; а после распада Советского Союза "она тратит меньше 1% ВВП и у нее всего 183 тыс. военнослужащих, притом не очень даже подготовленных".
"Есть у них такая БМП (боевая машина пехоты) "Пума" (Schützenpanzer Puma. – "ГОРДОН"). Так вот, в армии на вооружении 350 этих "Пум", из которых только 150 функционируют, все остальные – в непригодном состоянии. То есть сейчас мы просто увидели, что немецкая армия – это несуществующая штука", – считает Шустер.
Он обратил внимание, что "в итоге это все закончилось отставкой недавнего министра обороны".
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отказывался давать Украине танки Leopard.
Leopard 2 – немецкий основной танк. Украина неоднократно обращалась к Германии с просьбой передать танки, но получала отказ. По данным "Немецкой волны", на вооружении бундесвера находится около 300 Leopard 2 последней модификации A7, но не все на ходу.
25 января 2023 года правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Ранее Шольц, аргументируя затягивание с передачей Украине танков, заявлял, что Германия пойдет на такой шаг, если это сделают "друзья и союзники".