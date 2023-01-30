Шустер: Сейчас мы просто увидели, что немецкая армия – вообще не существующая штука

"Вся история с вот этими немецкими выкрутасами – "да, хотим, не можем", "не можем, но хотим", "потому что эскалация", "потому что Россия", "потому что ядерная война" – все, в общем-то, не совсем так. Что мы увидели? Мы увидели абсолютно бедственное состояние немецкой армии", – сказал он.

Телеведущий назвал ситуацию "удивительной".

"Я не уверен, что те танки Leopard, которые они готовы передать, вообще в рабочем состоянии. Оказалось внезапно, что у Германии нет армии, она не расходовала за последние 30 лет ничего", – отметил Шустер.

По его словам, по окончании холодной войны у ФРГ было "что-то вроде 500 тыс. войск и 3% ВВП она тратила на оборону"; а после распада Советского Союза "она тратит меньше 1% ВВП и у нее всего 183 тыс. военнослужащих, притом не очень даже подготовленных".

"Есть у них такая БМП (боевая машина пехоты) "Пума" (Schützenpanzer Puma. – "ГОРДОН"). Так вот, в армии на вооружении 350 этих "Пум", из которых только 150 функционируют, все остальные – в непригодном состоянии. То есть сейчас мы просто увидели, что немецкая армия – это несуществующая штука", – считает Шустер.

Он обратил внимание, что "в итоге это все закончилось отставкой недавнего министра обороны".

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