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Яценюк: Даже ближайшее окружение Путина будет задавать вопрос, возможно ли переназначение Путина в 2024 году при таких массовых потерях

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Яценюк (на фото) отметил, что все планы Путина относительно Украины провалены
Яценюк (на фото) отметил, что все планы Путина относительно Украины провалены
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

У президента РФ Владимира Путина, объявившего в феврале 2022 года о вторжении в Украину, есть проблема сохранения власти. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"У него есть [...] проблема – как удерживать внутри России население от того, чтобы оно не восстало против режима. На данном этапе я не вижу угроз для Путина, что в России произойдет революция", – сказал он.

Экс-премьер подчеркнул, что такая ситуация в России именно "по состоянию на сегодняшний день, а завтра будет следующий день".

"Речь идет о том, что даже его ближайшее окружение будет себе задавать вопросы. Не только о том, появятся они в Международном уголовном суде или нет, но и как вообще выборы в 2024 году пройдут, возможно ли переназначение Путина при таких массовых потерях и при отсутствии каких-либо целей, которые Путин ставил при принятии решения об атаке на Украину", – объяснил Яценюк.

Он подчеркнул, что все цели, которые Путин ставил относительно войны, "по состоянию на сегодняшний день провалены".

"НАТО укрепился, Украина устояла. Западный мир отказался от России. Санкции были усилены. Российская экономика далее изолируется. И телосложение политическое Путина… Вы посмотрите на Мюнхен (Мюнхенская конференция по безопасности. – "ГОРДОН"): издеваться стали над Путиным", – считает Яценюк.

По его словам, главу Кремля не просто обвиняют в военных преступлениях, "а отношение уже саркастическое, что недоцарь не просто голый, а фактически миф Путина разрушен".

"Поэтому эти потери – это очень серьезные потери России. Но эти потери даются высокой ценой для Украины. Каждый украинский военный, каждая семья украинского военного, каждый погибший на фронте, каждый раненый – это настоящие герои. Это новые герои нового века мирового масштаба", – заявил Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 22 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 145 060 человек личного состава, уничтожены 298 самолетов противника.

ВИДЕО
Відео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет ему остаться на посту главы государства до 2036 года.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически Путин развязал войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства Россия незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин в 2022-м планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, санкции, война, война России против Украины, власть, потери армии России
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