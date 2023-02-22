Яценюк: Даже ближайшее окружение Путина будет задавать вопрос, возможно ли переназначение Путина в 2024 году при таких массовых потерях

"У него есть [...] проблема – как удерживать внутри России население от того, чтобы оно не восстало против режима. На данном этапе я не вижу угроз для Путина, что в России произойдет революция", – сказал он.

Экс-премьер подчеркнул, что такая ситуация в России именно "по состоянию на сегодняшний день, а завтра будет следующий день".

"Речь идет о том, что даже его ближайшее окружение будет себе задавать вопросы. Не только о том, появятся они в Международном уголовном суде или нет, но и как вообще выборы в 2024 году пройдут, возможно ли переназначение Путина при таких массовых потерях и при отсутствии каких-либо целей, которые Путин ставил при принятии решения об атаке на Украину", – объяснил Яценюк.

Он подчеркнул, что все цели, которые Путин ставил относительно войны, "по состоянию на сегодняшний день провалены".

"НАТО укрепился, Украина устояла. Западный мир отказался от России. Санкции были усилены. Российская экономика далее изолируется. И телосложение политическое Путина… Вы посмотрите на Мюнхен (Мюнхенская конференция по безопасности. – "ГОРДОН"): издеваться стали над Путиным", – считает Яценюк.

По его словам, главу Кремля не просто обвиняют в военных преступлениях, "а отношение уже саркастическое, что недоцарь не просто голый, а фактически миф Путина разрушен".

"Поэтому эти потери – это очень серьезные потери России. Но эти потери даются высокой ценой для Украины. Каждый украинский военный, каждая семья украинского военного, каждый погибший на фронте, каждый раненый – это настоящие герои. Это новые герои нового века мирового масштаба", – заявил Яценюк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 22 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 145 060 человек личного состава, уничтожены 298 самолетов противника.

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