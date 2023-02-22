Глава МИД Италии назвал маловероятной передачу Украине истребителей

СМИ сообщали, что Италия рассматривает возможность передать Украине пять истребителей при условии, что она не будет первой страной, которая предоставит Киеву боевые самолеты Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

По словам главы МИД, вопрос поставки истребителей Украине "пока" не обсуждался, но любое такое пожертвование должно быть сделано в координации с союзниками Италии.

Говоря о такой возможности, Таяни отметил, что в таком случае "придется согласовывать с союзниками", выяснять, "какие самолеты отправить", поскольку "поставлять украинцам разные модели не имеет смысла".

"Мне кажется практически невозможной поставка итальянских истребителей", – добавил глава МИД.

Таяни сделал свое заявление в день визита премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Украину.

19 февраля La Repubblica сообщала, что Италия рассматривает возможность передать Украине пять истребителей Tornado и Amx, но при условии, что она не будет первой в списке стран, которые согласятся предоставить Киеву боевые самолеты.

Рим готов пойти на такой шаг, только "создавая впечатление", что он вынуждено это сделал, потому что следовал примеру союзников, в частности Великобритании, сказано в статье.

СМИ на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским спросили Мелони, почему Италия не может первой передать Украине истребители, и когда их можно ожидать вместе с системами ПВО.

"Когда речь идет о стране, в отношении которой была совершена агрессия, то все оружие, которое ей поставляется, – это все для защиты и обороны. Мы концентрируемся с международными партнерами на системах ПВО", – ответила премьер Италии.

В то же время Мелони объявила, что новый пакет военной помощи для Украины включает три вида систем ПВО – ЗРК SAMP-T, Skyguard и Spada.