Глава МИД Италии назвал маловероятной передачу Украине истребителей

По словам главы МИД, вопрос поставки истребителей Украине "пока" не обсуждался, но любое такое пожертвование должно быть сделано в координации с союзниками Италии.
Говоря о такой возможности, Таяни отметил, что в таком случае "придется согласовывать с союзниками", выяснять, "какие самолеты отправить", поскольку "поставлять украинцам разные модели не имеет смысла".
"Мне кажется практически невозможной поставка итальянских истребителей", – добавил глава МИД.
Таяни сделал свое заявление в день визита премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Украину.
19 февраля La Repubblica сообщала, что Италия рассматривает возможность передать Украине пять истребителей Tornado и Amx, но при условии, что она не будет первой в списке стран, которые согласятся предоставить Киеву боевые самолеты.
Рим готов пойти на такой шаг, только "создавая впечатление", что он вынуждено это сделал, потому что следовал примеру союзников, в частности Великобритании, сказано в статье.
СМИ на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским спросили Мелони, почему Италия не может первой передать Украине истребители, и когда их можно ожидать вместе с системами ПВО.
"Когда речь идет о стране, в отношении которой была совершена агрессия, то все оружие, которое ей поставляется, – это все для защиты и обороны. Мы концентрируемся с международными партнерами на системах ПВО", – ответила премьер Италии.
В то же время Мелони объявила, что новый пакет военной помощи для Украины включает три вида систем ПВО – ЗРК SAMP-T, Skyguard и Spada.
20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.
В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.
Зеленский, выступая перед британским парламентом 8 февраля, выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине. Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.
В то же время глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".