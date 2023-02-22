ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Работаем". В Офисе президента не исключили, что Великобритания первой передаст Украине истребители

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Минобороны уверены, что у Украины "точно будут современные самолеты"
В Минобороны уверены, что у Украины "точно будут современные самолеты"
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Великобритания может первой среди западных партнеров передать Украине боевые самолеты.

Такой сценарий в Telegram допустил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Не исключаю, что Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине", – написал руководитель ОПУ 22 февраля.

По словам Ермака, "есть еще вопросы, которые необходимо согласовать".

"Работаем", – резюмировал он.

Президент Владимир Зеленский, выступая перед британским парламентом 8 февраля, выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

В ОПУ уверены, что Украина получит западные истребители. "Логичный вопрос: зачем обучать пилотов, если потом после этого не последуют соответствующие поставки соответствующей техники?" – отметил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Контекст:

20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.

В то же время глава Минобороны Алексей Резников уверен, что у Украины "точно будут современные самолеты".

Теги: Украина, Великобритания, переговоры, военная помощь, истребители, самолеты, война России против Украины, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Начало поставок Украине истребителей F-16 "все еще остается значительным шагом", отметил Рютте
МИР, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Премьер Нидерландов об истребителях для Украины: Я понял ваши аргументы. Лучше сохранять тишину, пока решение не будет принято
20 февраля, 2023 22.52
Италия может передать Украине истребители Tornado и Amx (на фото)
МИР, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Италия готова передать Украине пять истребителей, но есть условие – СМИ
20 февраля, 2023 18.58
Линда Томас-Гринфилд ответила на вопрос об истребителях для Украины
Постпред США при ООН о F-16 для Украины: Обсуждения будут продолжаться несколько недель или месяцев
19 февраля, 2023 19.53
Пока ни одна страна не сообщала о поставках в Украину боевых самолетов
Дуда: На самолетах МиГ или Су украинские пилоты готовы лететь практически сразу. Они могли бы на них просто сразу улететь домой
19 февраля, 2023 18.26
Подоляк отметил, что штурмовики необходимы для прикрытия наступления ВСУ
В Офисе президента заявили, что Украине нужны не только истребители, но и штурмовики
19 февраля, 2023 17.18
Пелоси считает, что нужно начать обучение украинских летчиков на F-16 уже сейчас
Пелоси поддержала передачу Украине истребителей F-16
19 февраля, 2023 13.54
Партнеры пока не объявляли о поставках Украине истребителей
Кулеба призвал партнеров начать обучение украинских пилотов на западных истребителях без дополнительных обязательств
18 февраля, 2023 17.46
Уоллес: Быстрых поставок истребителей не будет
МИР, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Британия может передать Украине современные истребители только после войны – Уоллес
18 февраля, 2023 16.03
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
Галина ГРИШИНА
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
Галина ГРИШИНА
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
Галина ГРИШИНА
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Галина ГРИШИНА
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Галина ГРИШИНА
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Галина ГРИШИНА
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
Галина ГРИШИНА
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (17391)
2
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (13427)
3
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (8749)
4
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (8289)
5
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (8064)
6
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (5568)
7
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (5502)
8
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена" (4676)
 
 
 
 