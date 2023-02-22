"Работаем". В Офисе президента не исключили, что Великобритания первой передаст Украине истребители

В Минобороны уверены, что у Украины "точно будут современные самолеты" Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Такой сценарий в Telegram допустил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Не исключаю, что Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине", – написал руководитель ОПУ 22 февраля.

По словам Ермака, "есть еще вопросы, которые необходимо согласовать".

"Работаем", – резюмировал он.

Президент Владимир Зеленский, выступая перед британским парламентом 8 февраля, выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.

Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

В ОПУ уверены, что Украина получит западные истребители. "Логичный вопрос: зачем обучать пилотов, если потом после этого не последуют соответствующие поставки соответствующей техники?" – отметил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.