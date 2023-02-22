Кличко заявил, что в случае попытки повторного наступления на Киев россиян ждет много "подарков и сюрпризов"

Кличко: Шансы, что россияне, как в прошлом году, дойдут до окраин Киева – минимальные. Даже близкие к нулю Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Не тайна, что город Киев был целью россиян, агрессора, и остается. Киев имеет специальный статус – это столица, это символ. Россияне и дальше хотят, но вопрос в другом: смогут ли? Одно могу четко сказать: мы сейчас намного лучше подготовлены. И если, не дай Бог, они примут такое решение, это будет большая и болезненная ошибка с их стороны. Много "сюрпризов", "подарков" мы им приготовили. Каждому агрессору, кто с оружием начнет идти на город Киев", – сказал Кличко.

По словам мэра, он считает невозможным сценарий, при котором оккупанты за два дня окажутся на окраинах Киева.

"Это будет, как я уже говорил, очень болезненная прогулка, которая закончится очень плохо. И на окраинах Киева шансов у россиян так, как это произошло год назад - я считаю, шансы минимальные. Даже близкие к нулю", – заявил он.