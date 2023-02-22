ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кличко заявил, что в случае попытки повторного наступления на Киев россиян ждет много "подарков и сюрпризов"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кличко: Шансы, что россияне, как в прошлом году, дойдут до окраин Киева минимальные. Даже близкие к нулю
Кличко: Шансы, что россияне, как в прошлом году, дойдут до окраин Киева – минимальные. Даже близкие к нулю
Фото: Віталій Кличко / Facebook

В случае, если войска РФ решат снова пойти на Киев, их ждет много "сюрпризов". Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире общенационального телемарафона 22 февраля, который транслировал канал ICTV.

"Не тайна, что город Киев был целью россиян, агрессора, и остается. Киев имеет специальный статус – это столица, это символ. Россияне и дальше хотят, но вопрос в другом: смогут ли? Одно могу четко сказать: мы сейчас намного лучше подготовлены. И если, не дай Бог, они примут такое решение, это будет большая и болезненная ошибка с их стороны. Много "сюрпризов", "подарков" мы им приготовили. Каждому агрессору, кто с оружием начнет идти на город Киев", – сказал Кличко.

По словам мэра, он считает невозможным сценарий, при котором оккупанты за два дня окажутся на окраинах Киева.

"Это будет, как я уже говорил, очень болезненная прогулка, которая закончится очень плохо. И на окраинах Киева шансов у россиян так, как это произошло год назад - я считаю, шансы минимальные. Даже близкие к нулю", – заявил он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать область. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью, опубликованном 15 декабря, что ожидает в 2023 году повторного наступления российских сил. В частности, он прогнозировал, что наступление россиян может быть направлено в сторону Киева.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, наступление, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Галина ГРИШИНА
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
Галина ГРИШИНА
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
Галина ГРИШИНА
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
Галина ГРИШИНА
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Галина ГРИШИНА
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Галина ГРИШИНА
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Галина ГРИШИНА
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (19582)
2
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (13693)
3
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (10238)
4
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (9345)
5
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (8211)
6
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (5630)
7
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (5517)
8
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена" (4746)
 
 
 
 