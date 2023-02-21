Зеленский: Украинское государство прошло страшные испытания и сохранило полную функциональность

Георгиева, по словам Зеленского, высоко оценила деятельность Украинского государства и всех его институтов, продолжающих работу, несмотря на полномасштабное российское вторжение Фото: president.gov.ua

"Мне было очень приятно услышать положительную оценку устойчивости наших институтов, эффективности нашей страны в условиях такой жестокой и тотальной агрессии. Бывают ситуации, когда даже в более простых условиях государства не выдерживают. Украинское государство прошло страшные испытания и сохранило полную функциональность", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул. что это "еще одно достижение наших людей – всех, кто работает на государство".

"Достижение, которое стоит отметить именно сейчас – на днях, в канун годовщины вторжения. Украинцы способны на очень веские вещи, и каждый день мы видим новые доказательства этому", – считает президент.

Георгиева, которую цитирует пресс-служба Зеленского, со своей стороны отметила, что достаточно внимательно следит за событиями в Украине. Она высоко оценила деятельность Украинского государства и всех институтов, продолжающих работу, несмотря на полномасштабное российское вторжение.

"Меня поразил тот факт, что страна и правительство очень хорошо функционируют в этих чрезвычайных условиях вторжения. Я хотела это увидеть. Когда завтра буду говорить с советом директоров МВФ, я скажу, что это действительно страна, которая очень хорошо и эффективно действует, несмотря на ужасное нападение на ее народ, на ее территорию", – подчеркнула директор-распорядитель МВФ.

Георгиева рассказала главе Украинского государства, что утром 20 февраля посетила Ирпень Киевской области – освобожденный от оккупантов город, который она хотела увидеть своими глазами. Глава МВФ, по ее признанию, была поражена тем, что за короткий промежуток времени социальная инфраструктура и сети города были восстановлены и снова функционируют.

Украинский лидер, в свою очередь, поблагодарил МВФ и лично Георгиеву за поддержку, которая дает Украине возможность оставаться сильной.

"Это тоже оружие – оружие экономическое, которое позволяет нам, нашему обществу, нашему бизнесу развиваться. Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, приходили инвестиции, и мы знаем, что МВФ своей деятельностью всегда дает правильные сигналы, поэтому очень благодарим за этот сигнал [в виде визита главы МВФ]", – резюмировал Зеленский.