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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Украинское государство прошло страшные испытания и сохранило полную функциональность

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Георгиева, по словам Зеленского, высоко оценила деятельность Украинского государства и всех его институтов, продолжающих работу, несмотря на полномасштабное российское вторжение
Георгиева, по словам Зеленского, высоко оценила деятельность Украинского государства и всех его институтов, продолжающих работу, несмотря на полномасштабное российское вторжение
Фото: president.gov.ua

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время визита в Киев высоко оценила устойчивость украинских государственных и финансовых институций, которые эффективно работают в условиях войны, развязанной Россией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в видеообращении 20 февраля, которое Офис президента обнародовал в YouTube.

"Мне было очень приятно услышать положительную оценку устойчивости наших институтов, эффективности нашей страны в условиях такой жестокой и тотальной агрессии. Бывают ситуации, когда даже в более простых условиях государства не выдерживают. Украинское государство прошло страшные испытания и сохранило полную функциональность", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул. что это "еще одно достижение наших людей – всех, кто работает на государство".

"Достижение, которое стоит отметить именно сейчас – на днях, в канун годовщины вторжения. Украинцы способны на очень веские вещи, и каждый день мы видим новые доказательства этому", – считает президент.

Георгиева, которую цитирует пресс-служба Зеленского, со своей стороны отметила, что достаточно внимательно следит за событиями в Украине. Она высоко оценила деятельность Украинского государства и всех институтов, продолжающих работу, несмотря на полномасштабное российское вторжение.

"Меня поразил тот факт, что страна и правительство очень хорошо функционируют в этих чрезвычайных условиях вторжения. Я хотела это увидеть. Когда завтра буду говорить с советом директоров МВФ, я скажу, что это действительно страна, которая очень хорошо и эффективно действует, несмотря на ужасное нападение на ее народ, на ее территорию", – подчеркнула директор-распорядитель МВФ.

Георгиева рассказала главе Украинского государства, что утром 20 февраля посетила Ирпень Киевской области – освобожденный от оккупантов город, который она хотела увидеть своими глазами. Глава МВФ, по ее признанию, была поражена тем, что за короткий промежуток времени социальная инфраструктура и сети города были восстановлены и снова функционируют.

Украинский лидер, в свою очередь, поблагодарил МВФ и лично Георгиеву за поддержку, которая дает Украине возможность оставаться сильной.

"Это тоже оружие – оружие экономическое, которое позволяет нам, нашему обществу, нашему бизнесу развиваться. Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, приходили инвестиции, и мы знаем, что МВФ своей деятельностью всегда дает правильные сигналы, поэтому очень благодарим за этот сигнал [в виде визита главы МВФ]", – резюмировал Зеленский.

Контекст:

Украине в 2023 году необходимо финансирование в размере от $3 млрд до $5 млрд ежемесячно. Об этом Георгиева заявила во время Международной конференции экспертов по восстановлению Украины в Берлине 25 октября 2022 года.

Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Чтобы покрыть дефицит финансирования, ЕС выделил €18 млрд в рамках пакета, согласованного в декабре 2022 года. Средства будут выплачиваться регулярными платежами, сообщала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

В материале Financial Times, опубликованном 3 февраля 2023 года, говорилось, что союзники Украины подталкивают Международный валютный фонд одобрить кредит для Украины на $14–16 млрд.

17 февраля в Украине завершилась миссия Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля Георгиева прибыла с визитом в Киев и встретилась с Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Шмыгаль по итогам встречи заявил, что правительство страны рассчитывает на старт программы МВФ объемом $15 млрд.

Теги: Россия, Киев, Украина, инвестиции, МВФ, оккупация, вторжение, Ирпень, политика, Владимир Зеленский, финансовая помощь, Кристалина Георгиева, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, финансы, финансирование, инфраструктура, российские оккупанты, деоккупация, восстановление
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