"Приятно, что мы находимся в фокусе вашего внимания". Зеленский рассказал о визите в Киев главы МВФ Георгиевой

Георгиева приехала в Киев и встретилась с Зеленским Фото: EPA

Зеленский подчеркнул, что поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной.

"Это также оружие – оружие экономическое, которое дает нам, нашему обществу, нашему бизнесу возможность развиваться. Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, поступали инвестиции, и мы знаем, что МВФ всегда своей деятельностью подает правильные сигналы", – отметил украинский лидер.

Он выразил Георгиевой благодарность за визит в столицу Украины в условиях войны.

"Спасибо за визит и поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. Приятно, что мы находимся в фокусе вашего внимания", – резюмировал Зеленский.

17 февраля в Украине завершилась миссия Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде.