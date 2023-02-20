"Приятно, что мы находимся в фокусе вашего внимания". Зеленский рассказал о визите в Киев главы МВФ Георгиевой

Зеленский подчеркнул, что поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной.
"Это также оружие – оружие экономическое, которое дает нам, нашему обществу, нашему бизнесу возможность развиваться. Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, поступали инвестиции, и мы знаем, что МВФ всегда своей деятельностью подает правильные сигналы", – отметил украинский лидер.
Он выразил Георгиевой благодарность за визит в столицу Украины в условиях войны.
"Спасибо за визит и поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. Приятно, что мы находимся в фокусе вашего внимания", – резюмировал Зеленский.
17 февраля в Украине завершилась миссия Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде.
Украине в 2023 году необходимо финансирование в размере от $3 млрд до $5 млрд ежемесячно. Об этом Георгиева заявила во время Международной конференции экспертов по восстановлению Украины в Берлине 25 октября 2022 года.
Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Чтобы покрыть дефицит финансирования, ЕС выделил €18 млрд в рамках пакета, согласованного в декабре 2022 года. Средства будут выплачиваться регулярными платежами, сообщала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В материале Financial Times, опубликованном 3 февраля 2023 года, говорилось, что союзники Украины подталкивают Международный валютный фонд одобрить кредит для Украины на $14–16 млрд.