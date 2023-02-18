В МВФ заявили об успешном завершении миссии в Украине

Как заявили в МВФ, полноценная программа фонда поддержала бы усилия правительства Украины по вступлению в ЕС Фото: depositphotos.com

"Персонал МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала по обзору Программы мониторинга с участием Совета директоров. Завершение первого и окончательного обзора, который подлежит утверждению руководством МВФ, открывает путь для начала обсуждения полноценной программы, поддерживаемой МВФ", – отметили в фонде.

Глава миссии Гэвин Грей рассказал, что украинские власти выполнили все условия на конец декабря, а также все пять структурных контрольных показателей на конец января. Речь идет о:

представление правительством в парламент пакета налоговых законов, направленных на увеличение поступлений;

принятие мер Министерством финансов по устранению задолженности;

разработка концептуальной записки для системы социальной защиты;

создание наблюдательного совета "Нафтогаза";

согласование ключевых частей диагностики банковского сектора.

В МВФ также добавили, что в 2022 году экономика Украины сократилась на 30%, что меньше, чем ожидалось ранее, и инфляция начала замедляться.

"В то же время краткосрочные перспективы ухудшились после утверждения Программы мониторинга с участием Совета директоров в декабре, в том числе ввиду атак на критическую инфраструктуру. Тем не менее экономика приспосабливается, и в течение года ожидается постепенное восстановление экономики", – говорится в сообщении фонда.

Как заявили в МВФ, полноценная программа фонда поддержала бы усилия правительства Украины по вступлению в ЕС.