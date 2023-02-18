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В МВФ заявили об успешном завершении миссии в Украине

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Как заявили в МВФ, полноценная программа фонда поддержала бы усилия правительства Украины по вступлению в ЕС
Как заявили в МВФ, полноценная программа фонда поддержала бы усилия правительства Украины по вступлению в ЕС
Фото: depositphotos.com

17 февраля завершилась миссия Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в Украине. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, говорится в сообщении фонда.

"Персонал МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала по обзору Программы мониторинга с участием Совета директоров. Завершение первого и окончательного обзора, который подлежит утверждению руководством МВФ, открывает путь для начала обсуждения полноценной программы, поддерживаемой МВФ", – отметили в фонде.

Глава миссии Гэвин Грей рассказал, что украинские власти выполнили все условия на конец декабря, а также все пять структурных контрольных показателей на конец января. Речь идет о:

  • представление правительством в парламент пакета налоговых законов, направленных на увеличение поступлений;
  • принятие мер Министерством финансов по устранению задолженности;
  • разработка концептуальной записки для системы социальной защиты;
  • создание наблюдательного совета "Нафтогаза";
  • согласование ключевых частей диагностики банковского сектора.

В МВФ также добавили, что в 2022 году экономика Украины сократилась на 30%, что меньше, чем ожидалось ранее, и инфляция начала замедляться.

"В то же время краткосрочные перспективы ухудшились после утверждения Программы мониторинга с участием Совета директоров в декабре, в том числе ввиду атак на критическую инфраструктуру. Тем не менее экономика приспосабливается, и в течение года ожидается постепенное восстановление экономики", – говорится в сообщении фонда.

Как заявили в МВФ, полноценная программа фонда поддержала бы усилия правительства Украины по вступлению в ЕС.

Контекст:

Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Чтобы покрыть дефицит финансирования, ЕС выделил €18 млрд в рамках пакета, согласованного в декабре. Средства будут выплачиваться регулярными платежами, сообщала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

В материале Financial Times, опубликованном 3 февраля, говорится, что союзники Украины подталкивают Международный валютный фонд одобрить кредит для Украины на $14–16 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, МВФ, экономика, финансы, финансирование
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