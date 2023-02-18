В МВФ заявили об успешном завершении миссии в Украине

"Персонал МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала по обзору Программы мониторинга с участием Совета директоров. Завершение первого и окончательного обзора, который подлежит утверждению руководством МВФ, открывает путь для начала обсуждения полноценной программы, поддерживаемой МВФ", – отметили в фонде.
Глава миссии Гэвин Грей рассказал, что украинские власти выполнили все условия на конец декабря, а также все пять структурных контрольных показателей на конец января. Речь идет о:
В МВФ также добавили, что в 2022 году экономика Украины сократилась на 30%, что меньше, чем ожидалось ранее, и инфляция начала замедляться.
"В то же время краткосрочные перспективы ухудшились после утверждения Программы мониторинга с участием Совета директоров в декабре, в том числе ввиду атак на критическую инфраструктуру. Тем не менее экономика приспосабливается, и в течение года ожидается постепенное восстановление экономики", – говорится в сообщении фонда.
Как заявили в МВФ, полноценная программа фонда поддержала бы усилия правительства Украины по вступлению в ЕС.
Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Чтобы покрыть дефицит финансирования, ЕС выделил €18 млрд в рамках пакета, согласованного в декабре. Средства будут выплачиваться регулярными платежами, сообщала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В материале Financial Times, опубликованном 3 февраля, говорится, что союзники Украины подталкивают Международный валютный фонд одобрить кредит для Украины на $14–16 млрд.