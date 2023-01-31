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МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,9%

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В октябре прошлого года МВФ прогнозировал рост мировой экономики в 2023 году на уровне 2,7%
В октябре прошлого года МВФ прогнозировал рост мировой экономики в 2023 году на уровне 2,7%
Фото: depositphotos.com

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,9%. Об этом говорится в обновленном отчете МВФ, опубликованном 30 января.

Экономисты Фонда ожидают, что по итогам прошлого года рост мировой экономики составит 3,4%, в 2023 году этот показатель составит 2,9%, а в 2024-м – 3,1%.

В сравнении с отчетом, опубликованным в октябре 2022 года, прогноз на текущий год МВФ улучшил на 0,2 процентных пункта. В то же время на 2024 год прогноз ухудшился на 0,1 п.п.

"По историческим меркам рост будет оставаться слабым, поскольку борьба с инфляцией и война России в Украине будут давить на активность", – говорится в сообщении.

Улучшение прогноза Фонда на этот год обусловлено устойчивостью экономик в третьем квартале 2022 года благодаря сильным рынкам труда, инвестициям со стороны бизнеса и лучшей, чем это ожидалось, адаптации к энергетическому кризису в Европе.

В МВФ также подчеркнули, что финансовые условия в мире улучшились благодаря тому, что инфляционное давление начало уменьшаться.

"На этот раз глобальные экономические перспективы не ухудшились. Это хорошая новость, но этого недостаточно. Путь к полному восстановлению, с устойчивым ростом, стабильными ценами и прогрессом для всех только начинается", – отметили в Фонде.

Контекст:

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что 2023 год будет более жестким для мировой экономики, чем 2022-й.

В октябре прошлого года глава МВФ заявила, что мировая экономика потеряет до 2026 года $4 трлн, что эквивалентно экономике Германии.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: инфляция, инвестиции, МВФ, экономика, бизнес, кризис, прогноз, финансы, восстановление
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