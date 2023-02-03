Союзники Украины подталкивают МВФ одобрить программу кредита на $14–16 млрд – Financial Times

По информации издания, представители фонда планируют встретиться с украинскими официальными лицами в Варшаве в середине февраля, чтобы продолжить обсуждение кредита. Стороны планируют согласовать программу до весны.
Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил Financial Times, что к одобрению кредитной программы МВФ подталкивает, в частности США. Он сказал, что программа МВФ для Украины будет иметь "определенный сигнальный эффект", который "может вызвать дальнейшую поддержку доноров". По его словам, чем раньше будет получен кредит, тем лучше.
Представитель МВФ заявил изданию, что фонд поддерживает Украину с самого начала войны и "полон решимости продолжать". В то же время Министерство финансов Украины отказалось комментировать ситуацию, говорится в материале.
Как отметило Financial Times, предоставление Украине официальных кредитов – сложный процесс, учитывая трудности, с которыми страна столкнется при их погашении. Кредиторы, в частности хотят дополнительные гарантии от ЕС.
Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в размере $38 млрд. Чтобы покрыть дефицит финансирования, ЕС выделил €18 млрд в рамках пакета, согласованного в декабре. Средства будут выплачиваться регулярными платежами, сообщала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Другие международные доноры, включая страны G7 и международные финансовые институты должны покрыть остальную часть дефицита бюджета, объяснил Financial Times Домбровскис. Как сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, страны G7 мобилизуют финансовую помощь Украине на уровне $32 млрд. По его словам, это около 85% от дефицита бюджета.