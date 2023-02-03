Союзники Украины подталкивают МВФ одобрить программу кредита на $14–16 млрд – Financial Times

В МВФ заявили, что поддерживают Украину с самого начала войны Фото: depositphotos.com

По информации издания, представители фонда планируют встретиться с украинскими официальными лицами в Варшаве в середине февраля, чтобы продолжить обсуждение кредита. Стороны планируют согласовать программу до весны.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил Financial Times, что к одобрению кредитной программы МВФ подталкивает, в частности США. Он сказал, что программа МВФ для Украины будет иметь "определенный сигнальный эффект", который "может вызвать дальнейшую поддержку доноров". По его словам, чем раньше будет получен кредит, тем лучше.

Представитель МВФ заявил изданию, что фонд поддерживает Украину с самого начала войны и "полон решимости продолжать". В то же время Министерство финансов Украины отказалось комментировать ситуацию, говорится в материале.

Как отметило Financial Times, предоставление Украине официальных кредитов – сложный процесс, учитывая трудности, с которыми страна столкнется при их погашении. Кредиторы, в частности хотят дополнительные гарантии от ЕС.