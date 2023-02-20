Шмыгаль обсудил с главой МВФ поддержку Украины. Правительство рассчитывает на старт программы объемом $15 млрд

Шмыгаль в Киеве обсудил с Георгиевой поддержку Украины со стороны МВФ Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

"Мы добились успехов в реализации мониторинговой программы, в частности финализировали выполнение всех структурных маяков. Так что рассчитываем на начало новой многолетней обширной программы объемом более $15 млрд", – написал Шмыгаль.

По словам главы правительства, планируется, что программа с МВФ будет состоять из двух частей: безотлагательной финансовой поддержки и поддержки структурных реформ, которые будут способствовать восстановлению Украины.

"Был рад услышать высокую оценку со стороны МВФ усилий правительства по поддержанию макроэкономической стабильности и продолжению ключевых реформ, несмотря на войну. Благодарим МВФ за важную поддержку Украины, которая укрепляет нас в борьбе за нашу свободу и демократические ценности", – подытожил Шмыгаль.

17 февраля в Украине завершилась миссия Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля Георгиева прибыла с визитом в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.