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Шмыгаль обсудил с главой МВФ поддержку Украины. Правительство рассчитывает на старт программы объемом $15 млрд

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Шмыгаль в Киеве обсудил с Георгиевой поддержку Украины со стороны МВФ
Шмыгаль в Киеве обсудил с Георгиевой поддержку Украины со стороны МВФ
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристиной Георгиевой и командой МВФ 20 февраля в Киеве обсудил механизмы финансовой поддержки Украины. Об этом глава Кабинета Министров сообщил в Telegram.

"Мы добились успехов в реализации мониторинговой программы, в частности финализировали выполнение всех структурных маяков. Так что рассчитываем на начало новой многолетней обширной программы объемом более $15 млрд", – написал Шмыгаль.

По словам главы правительства, планируется, что программа с МВФ будет состоять из двух частей: безотлагательной финансовой поддержки и поддержки структурных реформ, которые будут способствовать восстановлению Украины.

"Был рад услышать высокую оценку со стороны МВФ усилий правительства по поддержанию макроэкономической стабильности и продолжению ключевых реформ, несмотря на войну. Благодарим МВФ за важную поддержку Украины, которая укрепляет нас в борьбе за нашу свободу и демократические ценности", – подытожил Шмыгаль.

17 февраля в Украине завершилась миссия Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля Георгиева прибыла с визитом в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Контекст:

Украине в 2023 году необходимо финансирование в размере от $3 млрд до $5 млрд ежемесячно. Об этом Георгиева заявила во время Международной конференции экспертов по восстановлению Украины в Берлине 25 октября 2022 года.

Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Чтобы покрыть дефицит финансирования, ЕС выделил €18 млрд в рамках пакета, согласованного в декабре 2022 года. Средства будут выплачиваться регулярными платежами, сообщала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

В материале Financial Times, опубликованном 3 февраля 2023 года, говорилось, что союзники Украины подталкивают Международный валютный фонд одобрить кредит для Украины на $14–16 млрд.

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