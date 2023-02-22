Зеленская на спецсессии ООН: Мы имеем право свободно жить

Зеленская рассказала о Бахмуте Донецкой области, который с лета прошлого года атакуют российские оккупанты. Там, по ее словам из 80 тыс. жителей осталось 5 тыс., в том числе 150 детей. Она показала фотографии – как город выглядел до обстрелов, и как он выглядит сейчас. Также первая леди рассказала о гибели американского волонтера Питера Рида в Бахмуте и об эвакуации мальчика, чьи родители погибли.

"Что объединяет людей в этом зале с людьми в Бахмуте – с этим мальчиком – и с волонтерами, которые их вывозят? Это права человека. В любом городе Украины, в Лондоне, Берлине или Нью-Йорке мы имеем право свободно жить и не быть убитым или замученным, право не быть разорванным на куски российской ракетой. У каждого из нас есть это право. Вы это знаете. Но право этих людей на фото – погибших или еще живых – нарушены Россией", – подчеркнула Зеленская.

Отвечая на вопрос о том, как выглядит нарушение прав человека, она упомянула российский ракетный удар по жилому дому в Днепре, и массовые захоронения в деоккупированных Изюме, Буче и Ирпене, об обстрелах Винницы, Краматорска, Кременчуга, Киева, а также рассказала о сначала разбомбленном российской бомбой, а потом снесенном драмтеатре в Мариуполе.

"Так, в конце концов, выглядит сейчас сам Мариуполь. Мертвый город как ужасный памятник уничтоженным правам человека во всем их разнообразии", – добавила она. – И вы сами можете увидеть нарушения прав человека, когда каждый день видите вынужденных украинских переселенцев в своих странах. Они имеют право быть дома, где хотят быть, с близкими. Вместо этого, Россия лишила 6 млн украинцев дома. Еще 8 млн стали перемещенными лицами внутри собственной страны".