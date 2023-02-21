ЕС ввел дополнительные санкции против Ирана за нарушения прав человека, в списке министры и депутаты

По данным правозащитников, за несколько месяцев протестов четыре человека были публично казнены Фото: EPA

Среди подпавших под новые санкции ЕС – министр культуры и исламской ориентации Ирана и министр образования, заместитель командующего и спикер Корпуса стражей исламской революции, соучредители организации Ravin Academy, внесенной в санкционный список ЕС, члены иранского парламента, поддерживающие репрессии, сотрудники полиции и судебных органов в различных частях страны, а также надзиратели и директора тюрем.

Также в список вошли Фонд сотрудничества правоохранительных сил и Институт полицейских наук и социальных исследований.

"Европейский союз и его государства-члены призывают иранские власти прекратить насильственное подавление мирных протестов, положить конец произвольным задержаниям как средству подавления критических голосов и освободить всех несправедливо задержанных", – говорится в коммюнике Совета ЕС.

Союз также призвал Иран прекратить вынесение и реализацию смертных приговоров протестующим, отменить уже вынесенные смертные приговоры, а также обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных.

В общей сложности санкции за нарушение прав человека в отношении Ирана применяются уже к 196 физическим и 33 юридическим лицам, уточнили в сообщении. Эти меры означают замораживание активов, запрет на поездки в ЕС и на предоставление средств или экономических ресурсов перечисленным лицам.

Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.