ЕС ввел дополнительные санкции против Ирана за нарушения прав человека, в списке министры и депутаты

Среди подпавших под новые санкции ЕС – министр культуры и исламской ориентации Ирана и министр образования, заместитель командующего и спикер Корпуса стражей исламской революции, соучредители организации Ravin Academy, внесенной в санкционный список ЕС, члены иранского парламента, поддерживающие репрессии, сотрудники полиции и судебных органов в различных частях страны, а также надзиратели и директора тюрем.
Также в список вошли Фонд сотрудничества правоохранительных сил и Институт полицейских наук и социальных исследований.
"Европейский союз и его государства-члены призывают иранские власти прекратить насильственное подавление мирных протестов, положить конец произвольным задержаниям как средству подавления критических голосов и освободить всех несправедливо задержанных", – говорится в коммюнике Совета ЕС.
Союз также призвал Иран прекратить вынесение и реализацию смертных приговоров протестующим, отменить уже вынесенные смертные приговоры, а также обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных.
В общей сложности санкции за нарушение прав человека в отношении Ирана применяются уже к 196 физическим и 33 юридическим лицам, уточнили в сообщении. Эти меры означают замораживание активов, запрет на поездки в ЕС и на предоставление средств или экономических ресурсов перечисленным лицам.
Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций.
С сентября 2022 года в Иране продолжаются массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".
По словам свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
После ее смерти начались протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана.
По данным правозащитников HRANA на 20 февраля 2023 года, за время протестов погибли 530 активистов, 71 ребенок и 70 силовиков. Арестованы более 19,7 тыс. человек, включая 181 ребенка. Четверо протестующих были публично казнены, смертные приговоры угрожают 105 демонстрантам.